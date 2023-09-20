YUJU時隔6個月再發新曲《DALALA》，最想和曹承衍合作
廣告

YUJU時隔6個月再發新曲《DALALA》，最想和曹承衍合作

KPOP   2023年9月20日   星期三17:30   Tracy  

（封面圖源：KONNECT Entertainment）

今日（20日），YUJU攜全新單曲《DALALA》回歸，這也是繼3月迷你專輯《O》之後，暌違6個月她再次送給歌迷的禮物，讓粉絲們十分期待。

為了為宣傳新曲，YUJU積極接受了採訪，一上來就介紹《DALALA》 ，這是一首極簡主義的groovy歌，與YUJU的聲線十分匹配。 被問及旧曲中本人最喜歡的一首，YUJU解釋是《겨우， 겨울 Cold Winter》 ，也許這是因為製作這首歌時最沒有煩惱，因此認為它「就像我一樣」。
（圖源：KONNECT Entertainment）

接著，YUJU又談到了想要挑戰的曲風和想要合作的藝人，她最想要嘗試抒情曲，也期待有一日能夠和曹承衍（WOODZ）一起用樂隊伴奏（band sound） 合作。
（圖源：KONNECT Entertainment）

從女團GFRIEND到SOLO，YUJU一直忙於工作，閒暇時最愛做什麼呢？ 她表示：「原本休息日我會出去散步，買點我想買的東西，或者去咖啡館，但最近我都不怎麼出門了。 我花時間整理思緒，確保沒有錯過任何事情。」
（圖源：KONNECT Entertainment）

採訪最後，YUJU也有想要對粉絲說的話，「我真的真心的想告訴大家，你們的存在就已經給了我最大的的力量。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » YUJU時隔6個月再發新曲《DALALA》，最想和曹承衍合作
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手