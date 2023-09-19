路雲將以SOLO藝人出席FNC演唱會，同場演唱會SF9也參加！網友：「怎麼有這麼荒謬的情況、粉絲會是什麼心情」

18日，FNC娛樂發聲明宣佈 SF9 成員路雲將退出組合，將專注在包括演戲在內的個人活動，路雲本人也通過親筆信透露心境。

（延伸閱讀：SF9路雲宣佈退隊專注演員事業！親筆信公開複雜心境，餘8位成員繼續團體活動）

FNC娛樂將在12月16日、17日在日本舉行《2023 FNC KINGDOM -The Greatest Show-》家族演唱會，隨著路雲退出組合，FNC娛樂也發布最新公告：「SF9將以路雲之外的其他成員出演，正在服兵役的在允也不參加這次的活動。另外，路雲將以SOLO的形式出演 FNC KINGDOM ，因出演成員發生變動為理由的退票讓我們很難辦理，請多多諒解。」



有網友就在 the qoo 寫下「路雲會出席FNC日本家族演唱會，也就是說 SF9 的粉絲們要看著路雲和成員們相遇的瞬間，粉絲們一直唸著想看到團體活動，退團後才能看到。」



對於FNC娛樂的操作，也讓許多網友紛紛表示不解：「但是到了這個地步，最大的問題是 FNC」、「看來日本是單獨簽約的，所以沒辦法啊！看著的粉絲們好心疼啊」、「真的太沒禮貌了，那是什麼啊」、「好像是沒辦法的事情，但路雲 SOLO 的時候唱什麼呢」、「怎麼會有這麼荒唐的情況...」、「粉絲們和歌手的心情應該很奇怪」、「還不如演唱會結束後公告呢」等等。



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