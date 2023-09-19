路云将以SOLO艺人出席FNC演唱会，同场演唱会SF9也参加！网友：「怎么有这么荒谬的情况、粉丝会是什么心情」

18日，FNC娱乐发声明宣布 SF9 成员路云将退出组合，将专注在包括演戏在内的个人活动，路云本人也通过亲笔信透露心境。

（延伸阅读：SF9路云宣布退队专注演员事业！亲笔信公开复杂心境，余8位成员继续团体活动）

FNC娱乐将在12月16日、17日在日本举行《2023 FNC KINGDOM -The Greatest Show-》家族演唱会，随著路云退出组合，FNC娱乐也发布最新公告：「SF9将以路云之外的其他成员出演，正在服兵役的在允也不参加这次的活动。另外，路云将以SOLO的形式出演 FNC KINGDOM ，因出演成员发生变动为理由的退票让我们很难办理，请多多谅解。」



有网友就在 the qoo 写下「路云会出席FNC日本家族演唱会，也就是说 SF9 的粉丝们要看著路云和成员们相遇的瞬间，粉丝们一直念著想看到团体活动，退团后才能看到。」



对於FNC娱乐的操作，也让许多网友纷纷表示不解：「但是到了这个地步，最大的问题是 FNC」、「看来日本是单独签约的，所以没办法啊！看著的粉丝们好心疼啊」、「真的太没礼貌了，那是什么啊」、「好像是没办法的事情，但路云 SOLO 的时候唱什么呢」、「怎么会有这么荒唐的情况...」、「粉丝们和歌手的心情应该很奇怪」、「还不如演唱会结束后公告呢」等等。



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