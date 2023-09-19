【韓網熱帖】這四人同時參加面試，誰會被錄取？任時完&李帝勳&尹斗俊&丁海寅

四人依次是：任時完、李帝勳、尹斗俊、丁海寅

韓國網友評論：

1. 這要看是什麼面試了，如果我是社長就選尹斗俊，如果是選我媽的女婿，那就李帝勳

2. 究竟什麼公司能同時吸引到這4個人，設定太超過了吧ᅮᅲ

3. 選任時完，因為感覺很聰明、會講話

4. 丁海寅比較像社長兒子kk

5. 如果我是面試官會選丁海寅，但一般而言被選中的是尹斗俊kkk尹斗俊！每個人形象都很好，但尹斗俊感覺最會做事kkk

6. 感覺尹斗俊不管讓他做什麼工作都會二話不說開始做

7. 以我當面試官多年的經驗，選李帝勳

8. 感覺李帝勳會把準備工作做得非常充分

9. 任時完會計組、李帝勳IR組or金融產業分析師、尹斗俊營業組、丁海寅人事組，面試崗位不一樣嘛，都要錄取

10. 尹斗俊100%會在營業組風生水起

11. 尹斗俊不僅工作能力強，社會生活也無師自通

12. 尹斗俊給人感覺是有人去抽煙他就跟著去、喝酒聚餐也跟著去、登山足球都有他份，即便公司沒有要求這些

13. 尹斗俊是公司大叔和年輕男同事都會喜歡的形象，而且看起來很有野心kkk雖然李帝勳看起來工作能力最強，但尹斗俊擅長社內政治，能夠高速晉升、獲得所有人喜愛kkkk

14. 124都是職員感覺，尹斗俊是幹部氣質kkk

15. 李帝勳在我的新郎面試中被錄取

出處：https://theqoo.net/square/2931595614

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