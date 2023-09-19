《走進你的時間》安孝燮談「長髮蓄鬍造型」！本人表示不後悔，理解看過《想見你》的觀眾會感到驚慌

「韓版《想見你》」《走進你的時間》在本月初上線，不知道大家看完了沒呢？
《走進你的時間》40多歲的南時憲與《想見你》40多歲「李子維」的時髦形象不同，留了長髮和鬍子，播出後網路上引發熱烈討論，部分觀眾之間出現否定的反應。
對此，安孝燮近日採訪時表示：「我認為這是時憲想著自己40多歲之前是怎麼活過來的，所以製作的服裝，鬍子留長了，皮膚也變得黯淡。他究竟能否過上完整的生活呢？為了救活和挽回珉周、俊熙，會不會完全把能量花在那裡，沒能打扮好自己？所以才選擇這樣的造型。」
他接著：「有些人將作品與原作相比較，也有些人感到驚訝，其實剛開始登場的時候應該很莫名其妙。我覺得如果看過原作的人可能會感到驚慌失措，但是我看完之後，也有過『原來是因爲這樣才這樣啊』，因爲確實有意圖，所以一點後悔都沒有。」同時感謝大家收看《走進你的時間》，並沒有特別在意評論。
而《走進你的時間》講述2023年的韓俊熙（全汝彬 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），聽著歌曲〈收集我的眼淚〉，意外靈魂穿越到1998年的權珉周（全汝彬 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳 飾），展開三人之間的故事。
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