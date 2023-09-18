SF9路雲宣佈退隊專注演員事業！親筆信公開複雜心境，餘8位成員繼續團體活動

今日FNC娛樂發聲明宣佈SF9成員路雲將退出組合、專注於包括演戲在內的個人活動，路雲本人也通過親筆信透露心境。

FNC娛樂：「2016年出道、7年來作為所屬藝人活動的SF9於9月18日迎來了第一次合約到期。 全部成員均已完成續約，SF9將以路雲之外的8人形式再次迎接挑戰。」 稱路雲雖發展方向不同但永遠是SF9的第9位成員，和其他8位成員互相應援，將在各自的道路上盡力戰線最好的一面。



路雲也通過粉絲官咖公開親筆信，首先向粉絲致歉：「似乎已習慣挑戰新事物、對自己更加嚴格。 曾經的我無法對大大小小的誤會做出一一說明、十分鬱悶，想著總有一天會傳達出真心，所以只專心做眼前的工作。 雖然理解獲得關心支持的同時必然也會招來反感，但也許我還是太年輕。 有時面對誤解應該有勇氣正面否認，但我卻一直急於躲藏。」



「如果有粉絲因為我的安逸態度而受傷失落，真的很抱歉。 也許有人因為我和之前不同的模樣而感到陌生，那也是因為我一直躲起來的緣故而感到失落。 真的很抱歉。 過去7年在每一個寶貴的回憶中帶著感恩的心活動。 回顧我的人生寫下這段文字時，心中只有感激。 這也是託大家的福。」

「今年27歲，想要嘗試新的挑戰。 真的不知該如何、從何講起，只想說，我想要鼓起勇氣迎接新的挑戰。 請繼續關注我，讓27歲的金錫佑過上能負責的生活。 我仍是大家記憶中的我，沒有改變。」



此外，路雲2016年作為男團SF9成員出道，2017年開始以演員身份活動，陸續出演了《偶然發現的一天》《前輩，那支口紅不要塗》《戀慕》等多部作品，與曹寶兒合作主演的新劇《戀愛不可抗力》正在熱播中。



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