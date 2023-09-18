[好片推薦]《鬼夢遊》究竟是家裡鬧鬼還是夢遊症〜鄭裕美目睹老公李善均怪異行徑飽受精神折磨！

[無雷]本週即將在台上映的電影《鬼夢遊》，劇情描述一對感情甜蜜的新婚夫妻，某天老公入睡後卻開始出現怪異舉動，讓太太每日也跟著提心吊膽無法安心入睡，雖然已求診但也未見改善，太太為了回到美好生活，也用盡各種方式來克服困境。

電影《鬼夢遊》在韓國上映後口碑不斷，在海外各大影展更獲得高度評價，《寄生上流》奧斯卡金獎導演奉俊昊也盛讚「十年來最具突破性的恐怖電影」，於是尚未上映就已讓觀眾們相當期待。加上鄭裕美以及李善均兩位演員已經是第四次合作，默契早已不在話下，自然的互動就像真實夫妻的日常相處，讓觀眾們更能高度投入劇情。



導演刻意將劇情分為第一話到第三話來表現，呈現出隨著時間的推移，鄭裕美甚至還經歷了生產從孕婦成為母親，人的想法會隨著現實的狀況而有所改變。飾演老公的李善均，總在入睡後出現怪異舉動，讓身邊的鄭裕美也跟著難以入眠，雖然夢遊的狀況並非他所願，但他卻像是個做錯事的孩子般，遵照太太所提出的改善建議，完全沒有反抗或不良情緒，只因自己也盡力想要改善眼前的狀況。



本片成功營造出恐怖驚悚的氛圍，有很多鏡頭都令人幾乎要喊叫出來，似乎都能感受到鄭裕美的恐懼心情，恩愛夫妻在面對這樣的情況下，如何依照他們原本所想，夫妻同心克服眼前的困境，成了最大難題。因為令她恐懼的就是枕邊人，她也擔心夢遊中的先生是否可能傷害到孩子，於是她開始有了各種應對措施以及諸多揣測，鄭裕美也從氣色明朗的職業婦女，演到臉色蒼白眼睛布滿血絲的媽媽。



溫柔大叔李善均也在片中出現反轉一面，在自己不知道的狀態下作出許多驚悚行為，不過白天清醒的他仍是好好先生，一切都為愛妻著想。人在精神耗弱的狀態下，其實也很可能將一切不尋常的現象認為是鬼神所造成，到底他們所面臨的狀態是家中鬧鬼還是純粹的夢遊症狀呢？請喜愛驚悚恐怖電影的觀眾們，在本週五9月22日到戲院觀賞《鬼夢遊》一探究竟！



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