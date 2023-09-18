EPIK HIGH澳門開唱，邀粉絲進行一對一廣東話課堂學識「靚仔」一詞，大讚粉絲cosplay

韓國Hip Hop組合EPIK HIGH昨晚於假澳門百老匯™️ (百老匯舞台)舉行由 SOUL N JOY和MOTIVE PRODUCTION主辦的「EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN MACAU CHINA」。組合三人以節拍強勁的Hip Hop音樂由頭rap到尾，而台下HIGH SKOOL（粉絲暱稱）亦全程邊跳邊舉高手和應，氣氛嗨爆！

演唱會先由TUKUTZ在DJ台打碟混音開場，其後TABLO及MITHRA同戴墨鏡亮相，一連獻唱《On My Way》和《Fly》。接著三人不但用廣東話和普通話與大家打招呼，亦繼續組合一貫的風趣風格，由TABLO以英文逐個介紹成員，每人分別用不同的古典音樂作背景音樂在台上繞場一周，惹來全場大笑。TABLO又保證大家會擁有人生中最美好的時光，在演唱期間多番示意粉絲站起來舉高手，台下HIGH SKOOL亦熱情響應，更在TUKUTZ的帶領下製造手機燈海，令成員們不禁用普通話稱讚「太漂亮」。



在清談環節時三人盡顯親切一面，即場跟粉絲學習了廣東話「靚仔」一詞，卻笑稱不會用在自己身上；TABLO又主動與前排一對夫妻聊天，得知老公是為陪老婆而來，揚言今次演唱會的目標是要令老公都變成粉絲，下次開騷想看到老公主動拉着老婆入場，相當鬼馬！



當演唱《Love Love Love》《Born Hater》《Don’t Hate Me》等歌曲時三人不時向粉絲大派福利，不但將TABLO替MITHRA抹過汗的毛巾以及三人即場親筆簽名的T恤拋下台，又拿走粉絲手機在台上大玩自拍，TABLO更跑落台與粉絲撃掌握手。三人更驚覺台下有粉絲cosplay組合2005年推出的專輯《Swan Songs》的紅領呔白恤衫造型，除了大讚可愛，還邀請她們到台前合照，令全場紛紛起哄！TABLO隨即笑言經過今次，下星期新加坡場可能全是cosplay他們各種造型的粉絲。尾聲於全場HIGH SKOOL大叫encore下，三人再度登場唱出兩首歌曲，最後再以韓文及廣東話道謝，完美結束巡演的澳門之旅。

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