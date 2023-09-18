EPIK HIGH澳门开唱，邀粉丝进行一对一广东话课堂学识「靓仔」一词，大赞粉丝cosplay

韩国Hip Hop组合EPIK HIGH昨晚於假澳门百老汇™️ (百老汇舞台)举行由 SOUL N JOY和MOTIVE PRODUCTION主办的「EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN MACAU CHINA」。组合三人以节拍强劲的Hip Hop音乐由头rap到尾，而台下HIGH SKOOL（粉丝昵称）亦全程边跳边举高手和应，气氛嗨爆！

演唱会先由TUKUTZ在DJ台打碟混音开场，其后TABLO及MITHRA同戴墨镜亮相，一连献唱《On My Way》和《Fly》。接著三人不但用广东话和普通话与大家打招呼，亦继续组合一贯的风趣风格，由TABLO以英文逐个介绍成员，每人分别用不同的古典音乐作背景音乐在台上绕场一周，惹来全场大笑。TABLO又保证大家会拥有人生中最美好的时光，在演唱期间多番示意粉丝站起来举高手，台下HIGH SKOOL亦热情响应，更在TUKUTZ的带领下制造手机灯海，令成员们不禁用普通话称赞「太漂亮」。



在清谈环节时三人尽显亲切一面，即场跟粉丝学习了广东话「靓仔」一词，却笑称不会用在自己身上；TABLO又主动与前排一对夫妻聊天，得知老公是为陪老婆而来，扬言今次演唱会的目标是要令老公都变成粉丝，下次开骚想看到老公主动拉着老婆入场，相当鬼马！



当演唱《Love Love Love》《Born Hater》《Don’t Hate Me》等歌曲时三人不时向粉丝大派福利，不但将TABLO替MITHRA抹过汗的毛巾以及三人即场亲笔签名的T恤抛下台，又拿走粉丝手机在台上大玩自拍，TABLO更跑落台与粉丝撃掌握手。三人更惊觉台下有粉丝cosplay组合2005年推出的专辑《Swan Songs》的红领呔白恤衫造型，除了大赞可爱，还邀请她们到台前合照，令全场纷纷起哄！TABLO随即笑言经过今次，下星期新加坡场可能全是cosplay他们各种造型的粉丝。尾声於全场HIGH SKOOL大叫encore下，三人再度登场唱出两首歌曲，最后再以韩文及广东话道谢，完美结束巡演的澳门之旅。

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