主宰MZ世代 韓國大勢天才型RAPPER李泳知，今年10月九展舉行首個香港專場

韓國人氣節目《Show Me The Money》冠軍Rapper、因韓綜《雖然沒準備什麼菜》迅速成為MZ世代最紅的全方位大勢新星 Lee YoungJi 李泳知，被稱為「天才型」藝人的她，從饒舌、唱跳、主持、YouTuber到綜藝通通輕鬆駕馭，舞台上游刃有餘的霸氣饒舌，私下卻率真且不顧形象，這股李泳知專屬的反差萌魅力圈粉無數，瞬間成為年輕世代的焦點，人氣高居不下！李泳知將帶同全新巡迴「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’ 」來到香港， 演出將於2023年10月31日（星期二）於九龍灣國際展貿中心展貿廳2舉行。全企位門票為港幣 999起，於2023年9月27日（星期三）上午10時起經 www.cityline.com網站及購票熱線+852 2111 5333公開發售。

Live Nation 會員可於2023年9月26日（星期二）上午10時至晚上11時59分優先購買門票。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽 www.livenation.hk。



關於 LEE YOUNGJI

2002年出生的李泳知，2019年在《高等Rapper3 》獲勝成為「最年輕」的優勝者後成功開啟星途，緊接著在《Show Me the Money 11》更是不負眾望地打破規則寫下「首位女冠軍」紀錄；她那藏不住光芒的綜藝天賦，也令她在YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》一炮而紅，不僅贏來圈內好人緣，還讓多位大明星敞開心房，BLACKPINK的Jisoo、BTS成員Jin、IVE安俞真、朴載範、TXT隊長崔秀彬、泫雅等都是座上嘉賓。她亦有擔任節目《Biong Biong地球娛樂室》固定成員，演出中她自爆向海關自稱「文化總統」、與羅PD妙語如珠的爆點對話都讓觀眾留下深刻印象，出道短短幾年在歌手、演員、主持等多方發展均獲得正面評價。此外，行善總是不落人後的李泳知從私下捐出比賽獎金、幫助受虐兒童等，暖心的無私行徑讓鄉民們大讚「真的是天使」，這些零缺點的真性情很難讓人不被圈粉！



回歸歌手本業的李泳知今次將以「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’ 」作首次亞巡，是此巡演以香港作為尾站，10月31號一同感受李泳知獨樹一格的巨星魅力。

LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’

日期：2023年10月31日（星期二）

時間：晚上8時

地點：九龍灣國際展貿中心展貿廳 2

票價：港幣 1299（VIP）／999 全企位（＋手續費）

VIP 套票包括： 企位門票一張、演前Soundcheck Party、優先入場

Live Nation 會員優先購票：2023年9月26日（星期二）上午10時至晚上11時59分

公開售票：2023年9月27日（星期三）上午10時起

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