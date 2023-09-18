【快訊】女團ITZY主唱Lia因健康問題暫停活動！官方透露Lia狀態不穩，對日程感到極度緊張和不安

希望 Lia 能好好休息，上個月就有網友分享她在舞台上身體不適的影片，九月初也有因健康問題缺席活動，終於在今天官方正式出了公告。

JYP娛樂官方宣佈旗下人氣女團 ITZY 的成員 Lia 因健康問題將暫停活動。



Lia 目前對行程感到極度緊張和焦慮不安，因此接受了諮詢和檢查，醫院方面也建議她現在需要穩定狀態和治療。對此，公司也決定優先考慮藝人的健康，與成員們慎重討論後，決定 Lia 從即日起不參加後續的日程，暫時休息並專心治療。讓粉絲們擔心，我們深表歉意。等 Lia 確定恢復活動後，會立刻通知大家。



▼Lia 的手寫信中提到，很抱歉讓成員和MIDZY粉絲們擔心了，但與此同時，她相信大家會理解並等待她，在大家的信任中也獲得了莫大的勇氣。有很多想要感謝的人，也只想給大家更多的愛與幸福，現在只是需要花點時間為自己充電。



▼八月線下活動時，Lia 被拍到表情和身體狀態不佳的畫面，引發熱議。九月初也有因健康問題而缺席團體活動。

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