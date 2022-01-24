【有片】不是真情侶不敢這樣！泫雅♥DAWN「首爾歌謠大賞」上演熱辣Kiss，女方被吸到嘴變形XD

這麼熱辣的激吻，也只有真情侶才敢這麼玩！！

音樂頒獎禮等大型音樂舞台上不乏男女明星合作的演出，為了舞台效果有時候愛豆們還會上演刺激熱辣的畫面，貼身熱舞已經不算什麼了，2008年MKMF頒獎禮上BIGBANG的TOP和李孝利的熱烈Kiss掀翻全場，直到現在都被稱為「轟動全韓國的名場面」。 不過這兩位並不是真情侶，雖然兩人親得不尷尬，但卻讓觀眾和粉絲們看得蜷縮起了手腳，畢竟是「營業性質」，確實是少了那麼一分真情實感。



1. 이효리, 탑 키스 퍼포먼스가 여기서 나왔음. pic.twitter.com/u2o0gtjXIT — 쏘피 (@sophy_fine) October 23, 2017

這一對就不同了，目前K-POP界最名正言順的情侶檔-泫雅和DAWN金曉鍾，最擅長的就是人前秀恩愛（誤！）日前舉辦的首爾歌謠大賞上，CP檔一亮相就熱翻，兩人表演的是去年9月發行的新曲《PING PONG》，貼身、撫摸、 Kiss，情侶三件套全都熱辣辣地展現在觀眾面前，看得大家都不好意思了呢。 這默契度絕對不是任何舞台CP可以比得過的，相戀了近6年，磨合了也快6年了，互相的一個眼神和動作對方就能火速GET到，整個演出都一氣呵成，再加上親密、讓人臉紅心跳的舞姿，這波恩愛狗糧撒得有夠廣的！台下、螢幕前的單身狗們確實又被閃到啦。



hyunA & dawn doing their thing <33 pic.twitter.com/kkNLvpb5nN — cm⁷ (@happychrm) January 23, 2022

泫雅和金曉鍾戀情曝光後一直不太在意別人的目光，完全沉浸在二人甜蜜世界中，雖然也受到了一些「辣眼睛」的質疑，但是看得出二人都很享受在舞台上的感覺，這種混合組合也是不錯的，希望二人可以一直幸福。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞