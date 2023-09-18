【韩网热帖】第33届「首尔歌谣大赏」24年1月在曼谷举行！韩网民：疯了，不如改叫「曼谷歌谣大赏」

有著33年历史的「首尔歌谣大赏」颁奖礼将首次在国外举办！

今日（18日），「首尔歌谣大赏」组委会宣布：「第33届首尔歌谣大赏颁奖礼将於2024年1月2日在泰国曼谷Rajamangala National Stadium举行，本届颁奖礼将有20组顶尖K-POP偶像团、明星亮相，为观众呈献精彩舞台。」



消息一经公开就在theqoo上引发热议，广大韩国网民并不希望本土颁奖礼在国外举行。

1. 疯了，连这种颁奖礼都被卖了

2. 这是「首尔」歌谣大赏，连颁奖礼性质都忘了吗？

3. 看来是31日歌谣大祭典之后连夜出国

4. 现在变成了曼谷歌谣大赏

5. 哈哈哈哈哈，看来钱给的很多啊

6. 别冠上「首尔」这两个字，明明就是造假大会

7. 在曼谷的舞台上说著「首尔歌谣大赏」，真可笑

8. 颁奖的时候记得把「首尔」两个字去掉

9. 1月2日举办的话，年末本来爱豆就很忙，还要出国

10. 挂著「首尔」的名字在曼谷举办，不觉得丢人吗

11. 嗯？ 我以为这个颁奖礼经常去海外举办，我看其他很多颁奖礼都在国外举行啊

12. 泰国也会嘲笑我们的

13. 滚，都滚到国外去，反正你们也不会颁什么好奖

14. 这么跪舔国外粉丝吗？ 不知道为什么一定要在国外举办

15. 别挂著颁奖礼的名号了，不如就叫演唱会吧

16. 我就不懂了，为什么韩国颁奖礼这么爱去国外举办？？

17. 从2019年开始，这个颁奖礼就没什么权威性了

18. 为什么还要说是「首尔」歌谣大赏，又不是请当地的侨胞来看，都是面向泰国国民的，不如就叫「泰国歌谣大赏吧」

19. 挂著首尔的名字在曼谷举行，神经病

出处：https://theqoo.net/hot/2934339339?filter_mode=normal

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