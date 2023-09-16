SM公司抓「音源外洩者」有妙招！SHINee Key獨家透露：「是誰馬上就能知道！」

李碩薰在YT頻道「썰플리」最新一期節目中與SHINee成員Key結伴探訪SM娛樂公司內部，採訪SM職員們都在聽什麼歌，還意外發現了SM防止音源外洩的獨家秘方！

節目一開頭就展現出SM娛樂的規模地位：直接有一個地鐵站以SM命名為「首爾林站（SM Town）」，站內甚至直通公司內部，堪比大型百貨公司的待遇~



李碩薰在Key帶領下進入SM大樓，請職員們公開手機音樂播放清單，發現大多數人都沒在聽SM的歌XD人事部職員辯解只是為了解時下趨勢而已，被李碩薰吐槽：「人事部幹嘛要了解趨勢？」 不過人事部也透露了有用的訊息，那就是SM娛樂歡迎旗下藝人的粉絲來公司就職，因為比起避嫌，更看重職員對SM音樂和文化的理解度。 例如人事部職員本人就是神話粉絲，而社內咖啡廳職員的最愛藝人是Key！



來到經紀人和製作組所在的17層，寬敞辦公空間讓李碩薰不禁感慨：「真的是大企業啊！」Key竟也一臉驚慌，原來他也是第一次到辦公區XD看到負責泰民的職員，Key問泰民是不是提了什麼要求讓職員處理，職員回答「只是在加入噪音」。 李碩薰不解，Key無奈笑說：「因為（音源）太經常外洩了...」



Key解釋道，例如給專輯封面製作組聽的demo會在10秒處插入只有內部人知道的「嗤」噪音，給電視台的demo則在25秒處插入噪音，這樣一來通過外洩版本就能知道是哪個環節出了問題。 李碩薰問電視台會有什麼下場，Key正色道：「必須追究到地球盡頭。」 超可怕XD



韓網友驚歎之餘也補充不少：「哇，SM用的是我想像過的方法耶」「SM為防外洩就連舞蹈影片都打上不同浮水印」「HYBE好像是插入收demo者的名字」「這個方法最初是CUBE用過吧？ 」「我記得第一個用這方法的是BEAST」「啊哈，這就是金卡戴珊那套做法，給每個朋友發去寶寶的不同照片，媒體一報就知誰是叛徒」「原來真的有在努力防止外洩啊」「我公司和大型企劃社合作的時候，發來的音源有插入ai朗讀的我公司名稱」「我們公司也這樣做，聽歌時不斷出現我的名字，真的要瘋了kkk」

▽影片已定位至15分49秒相關片段：



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