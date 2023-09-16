Disney+《MOVING 异能》李正河拿片酬后「不瘦反胖」增重30kg，一杀青火速甩肉超夸张！网：「第一次见到反著来的」

还有人不知道李正河为Disney+《MOVING 异能》增肥30kg，拍完后又瘦回来了吗？

很多明星平日不修边幅，只有接到新作品才健身减肥收拾一新、重现颜值巅峰，令网友戏称片酬才是最好的减肥药。 但最近这位人气小生却截然相反：签下片约后足足胖了30kg！



他就是Disney+话题热播剧《MOVING 异能》里饰演小男主「金奉皙」的李正河！因为网漫原著里金奉皙的设定是拥有飞行能力，妈妈为了不让超能力被人发现而把儿子养得胖乎乎，出门还要他背上超重的包包、身上绑沙袋，所以圆润外形是真人版演员的必要条件。



但其实李正河本人相当清瘦，2021年中旬开拍前不仅有棱角分明的下颌线，还有肌肉饱满的手臂：



大概2019年还染过金发，感觉那时连手指都要细上一圈......



确定接拍《MOVING 异能》后李正河开始增肥，狂吃泡面在3个月内成功增重30kg！李正河接受Starnews采访时透露：「为了保持身材一直有调节饮食，那段时间可以尽情吃东西，第一次见到自己胖胖的模样。」 每次和姜草作家见面还要炫耀进度：「作家大人，您看我的肚子！」XD





所以剧中奉皙跑步时，肚子上弹弹弹的都是货真价实的肉肉！笑起来超可爱啊：





李正河透露增肥期间也有坚持做有氧运动，因此减肥时就减得比较轻松。 去年7月11日李正河戏份杀青，今年8月3日发布会时已「缩水」一大圈！





新拍的演员形象照和杂志写真也十分清爽：





前几天为他心爱的棒球队「SSG登陆者队」应援时，脸部线条棱角重现、几乎已经瘦回原来的模样！果然明星增肥都只是胖著玩玩而已XD



此外，李正河2017年以网剧《心动注意》出道，先后在《新入史官丘海昤》《Run On》《无法抗拒的他》等作品中崭露头角，担任主演的《MOVING 异能》正在Disney+火热上映中。 接下来另一部新剧《ONE：High School Heroes》和新片《Victoy》均已杀青，期待他未来的发展！

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