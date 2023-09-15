拍攝驚悚劇《優越的一天》晉久無厘頭用道具假裝錄購物節目，父女對戲惹哭攝影導演還入戲太深私下叨唸對手演員

八大綜合台16日（週六）晚間10點半首播韓國OCN作品《優越的一天》，集結晉久、河道權、李源根等實力派演員領銜演出，以「24小時爆走驚悚片」為題材，拍攝空檔常出現無厘頭搞笑對話，緩和拍攝的緊張感。在幕後花絮中，有次晉久、河道權、李源根聚在一起時，晉久突然無厘頭說：「我從未在我周圍見過臉小又個子高的人，李源根是第一個。」河道權接著表示：「我也沒見過比我高的。」當下李源根只能難為情的傻笑回應。此外，在拍攝《優越的一天》海報現場，看著跑步機道具，河道權突然扮起健身教練，晉久冷不防就對著鏡頭假裝自己在錄購物節目，逗樂現場工作人員，河道權說：「這部雖然很沉重、很黑暗，但和兩位聚在一起就很愉快。」

八大綜合台每週六晚間十點半推出「OCN劇場」，明(16日)晚將推出節奏緊湊《優越的一天》，精彩程度被比擬為神劇《Mouse窺探》。《優越的一天》講述消防員李浩哲(晉久飾)住的大樓發生第四起連環殺人案，於此同時竟有人綁架他的女兒，隨後兇嫌來電，對方向李浩哲表明目的，表示自己不要錢，只要李浩哲在24小時內尋找殺人魔，否則將殺害他的女兒。就這樣，李浩哲一天之內陷入「綁架犯」和「殺人犯」的恐懼中。劇中，晉久為了救女兒一直瘋狂奔跑，非常考驗體力，他說，因大部份都是在室內跑，所以沒有吹到多少冷風；看著父女兩人的對手戲，當下打動劇組攝影導演，「因為與自己女兒年紀相仿，拍著拍著都想哭了。」幽默的晉久則在下戲後，故意在飾演女兒的趙裕河身邊叨念：「爸爸說過不要跟陌生人走吧。」



晉久劇中飾演背負使命感的消防員，開拍前接受消防訓練，他透露：「為了在劇中能展現自己是一位經驗豐富的消防員，所以得學習。」訓練前他甚至先預習，因此在現場展現了過人的理解力，令教官驚艷，連連給予表揚，誇讚晉久：「在我看來，他已經不是第一次做，就像是真的有經驗的人。」《優越的一天》以無法預測的故事展開，並且將故事設定於受限的空間與時間，晉久表示：「這是一部能讓觀眾也像在瘋狂奔跑的高品質驚悚劇，如果不看的話，我覺得會在人生中留下深深的後悔。」 《優越的一天》16日起每週六晚間10點半於八大綜合台首播。



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