《走進你的時間》導演解密：劇名的意義、為什麼是「27唱片行」、與台版的最大差異在此

翻拍自台灣《想見你》而掀起話題討論的韓劇《走進你的時間》，自日前公開以來話題不斷，導演金鎮元也透露了許多大家所不知道的幕後小故事。

《走進你的時間》改編自台灣的人氣電視劇《想見你》，劇情描述在一年前男友因空難離世的女子韓俊熙，對男友的思念讓她像命運般地回到了1998年，進入了與她外型神似的女子權珉周的身體裡，也遇見了長相與男友一模一樣的男孩，展開了一場穿越時空了戀愛。不管是劇情設定與名場面運鏡都與台版幾乎一樣，也因此受到許多觀眾們的比較。



#韓版韓文與英文劇名

台灣電視劇原著就是《想見你》（在韓國是以發音直譯「상견니」，而沒有傳達出想見你的意思），英語則是「Someday or One Day」某一天，也表達著即使超越了時間也要再次見面，劇中主角們的願望。在韓國翻拍消息一出，大家也關注著韓國劇名會是如何。



導演說明，當時有很多個劇名有待選擇，而最後決定了一個符合穿越時空的愛情這主題的名字，英文的片名「A Time Called You」可解讀為「名為你的時間」或是「時間呼喚著你」雙重意義，於是最後選擇這樣的劇名。



#名場面與拍攝地點

台版《想見你》中有許多令人印象深刻並具有象徵性的名場面，而在《走進你的時間》中也有著類似的場景出現，讓觀眾們有種熟悉感。導演提到了學校場景在中央高中拍攝，給人有種復古的時代感。女主角的家則是找了很久都沒有合適的地點，甚至因此延後拍攝。而劇中重要的27唱片行，原本則是一位畫家的工作室，對方欣然接受拍攝，甚至答應配合劇情重新裝修。



而最令所有觀眾印象深刻的，應該就是男女主角在雨中奔跑的名場面，因為那也是男主角確認自己愛上女主角的一幕，甚至將她在雨中奔跑的背影畫了下來。所以導演也找了許多場地，希望重現這一幕的美好。



#穿越神曲與「27唱片行」

台版《想見你》啟用了1996年伍佰的「Last Dance」喚醒大家在那個年代的記憶，《走進你的時間》則選擇以徐智源的「收集我的眼淚」來表達女主角的音樂取向，導演也表示想找出流傳至今並且能夠符合劇情的歌曲，在劇中也把原著唱片行的數字改為「27唱片行」，原因則是因西洋樂壇中有著27歲俱樂部，許多知名歌手都在27歲時離世，但也象徵著這些歌手人雖然離開但音樂卻永遠流傳。徐智源也是僅活了短短19年，在1996年以輕生結束了生命，在本劇設定的背景雖是1998年，仍選擇了這首歌曲，甚至也流傳至今。甚至導演也為每個角色選了經典曲目，大家可以在每一集的片尾聽到許多首切合本劇劇情的懷舊歌曲。



#記憶的房間

與台版不同之處，導演希望在《走進你的時間》中把這個珉周與俊熙互通的空間，設計成隧道的概念。概念上時空的穿越延續了過往與現在，珉周遭遇事故地點也在隧道，俊熙穿越時也經過隧道，以及教室的走廊等等，都帶有隧道的概念，但導演希望是沒有盡頭的隧道。



#反派角色的設定

這應該是韓版與台版最大的不同之處，也讓曾經看過《想見你》的觀眾們在收看時感覺到較大的反轉。導演也大讚飾演這位演員閔鎮雄，在劇情初期是一位幽默風趣的朋友，最後暴露了真實身分令人相當訝異。



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