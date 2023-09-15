拍摄惊悚剧《优越的一天》晋久无厘头用道具假装录购物节目，父女对戏惹哭摄影导演还入戏太深私下叨念对手演员

八大综合台16日（周六）晚间10点半首播韩国OCN作品《优越的一天》，集结晋久、河道权、李源根等实力派演员领衔演出，以「24小时爆走惊悚片」为题材，拍摄空档常出现无厘头搞笑对话，缓和拍摄的紧张感。在幕后花絮中，有次晋久、河道权、李源根聚在一起时，晋久突然无厘头说：「我从未在我周围见过脸小又个子高的人，李源根是第一个。」河道权接著表示：「我也没见过比我高的。」当下李源根只能难为情的傻笑回应。此外，在拍摄《优越的一天》海报现场，看著跑步机道具，河道权突然扮起健身教练，晋久冷不防就对著镜头假装自己在录购物节目，逗乐现场工作人员，河道权说：「这部虽然很沉重、很黑暗，但和两位聚在一起就很愉快。」

八大综合台每周六晚间十点半推出「OCN剧场」，明(16日)晚将推出节奏紧凑《优越的一天》，精彩程度被比拟为神剧《Mouse窥探》。《优越的一天》讲述消防员李浩哲(晋久饰)住的大楼发生第四起连环杀人案，於此同时竟有人绑架他的女儿，随后凶嫌来电，对方向李浩哲表明目的，表示自己不要钱，只要李浩哲在24小时内寻找杀人魔，否则将杀害他的女儿。就这样，李浩哲一天之内陷入「绑架犯」和「杀人犯」的恐惧中。剧中，晋久为了救女儿一直疯狂奔跑，非常考验体力，他说，因大部份都是在室内跑，所以没有吹到多少冷风；看著父女两人的对手戏，当下打动剧组摄影导演，「因为与自己女儿年纪相仿，拍著拍著都想哭了。」幽默的晋久则在下戏后，故意在饰演女儿的赵裕河身边叨念：「爸爸说过不要跟陌生人走吧。」



晋久剧中饰演背负使命感的消防员，开拍前接受消防训练，他透露：「为了在剧中能展现自己是一位经验丰富的消防员，所以得学习。」训练前他甚至先预习，因此在现场展现了过人的理解力，令教官惊艳，连连给予表扬，夸赞晋久：「在我看来，他已经不是第一次做，就像是真的有经验的人。」《优越的一天》以无法预测的故事展开，并且将故事设定於受限的空间与时间，晋久表示：「这是一部能让观众也像在疯狂奔跑的高品质惊悚剧，如果不看的话，我觉得会在人生中留下深深的后悔。」 《优越的一天》16日起每周六晚间10点半於八大综合台首播。



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