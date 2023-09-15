【韓網熱帖】彷彿K-POP之神暫時附身的2012年25歲G-Dragon的作品

BIGBANG隊長G-Dragon（GD/權志龍）在25歲那年創作的作品包括：

《BLUE》



《BAD BOY》



《FANTASTIC BABY》



《MONSTER》



《ONE OF A KIND》



《CRAYON》



《Missing You》



《That XX》



韓國網友評論：

1. 天啊，這麼多不同風格類型，居然是同一年寫出來的？

2. 何止25歲，整個20代都在踏鍘刀（*薩滿巫師證明降神的儀式）

3. 20歲（虛歲）寫出《謊言》《一天一天》已經是天才

4. 不論BIGBANG或SOLO，歌曲、舞台、所有一切都是another level

5. K-POP之神不是暫時附身而已kkk從出道就一直擔任守護神的水準... 地縛靈來的;;;

6. 現在聽也完全不過時，真的是天才

7. 剛剛檢索了好幾首歌，居然全都是GD作詞作曲

8. 第一次看《Crayon》真心覺得這傢伙是不是瘋了（褒義）

9. 沒錯，這時期的專輯連收錄曲都很棒

10. 包括編曲都是他本人真的太強...

11. 25歲的話，以現在基準是99年生... 真的瘋了吧

12. GD在20代像牛一樣工作，原來都是神靈附體

13. 不愧是明星們的明星...

14. 《FXXK IT》真心是名曲... 最近偶然聽到還以為是新歌kkk

15. 《BLUE》每當寒冷季節來臨時都會聽

16. 第一次聽到《BLUE》後一直在我的playlist裡面

17. 全都聽過，大發

18. 當時沒覺得多厲害，現在看來真的是one and only

19. 志龍啊，我仍然在等你... 明年... 能來嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/2929819101

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