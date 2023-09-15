Disney+《MOVING 异能》作者透露大结局走向&暗示第二季可能性！「奉皙吃很多原因」独家公开

Disney+热播剧《MOVING 异能》原著作者姜草近日做客YT网综《文明特急》，分享了很多演员选角和片场互动趣事，还透露下周大结局及第二季的消息！

《MOVING 异能》改编自姜草的同名网漫原著，讲述超能力者父母与子女的故事，卡司阵容包括赵寅成、韩孝周、柳承龙等等，堪称韩国影史上最梦幻的黄金组合。作家表示真人版的结局将和原版有所不同：「将同时讲述三个故事，都是直线的故事，会很有趣。 和原作有些部份不同，会出现观众想看到的结局。」



主持人JaeJae提到很多人期待拍成季播剧，姜草：「网漫里已有之前和之后的内容，不是没有可能，但还不确定。」 JaeJae闻言露出超期待表情！



此外，姜草还分享了与演员们的趣事，以及故事设定的多个细节。筹拍期间李正河每次见面都会「炫耀」日渐隆起的肚子（为角色增肥），赵寅成则会在饭店用餐时突然站起来讨论该用什么动作表现飞行，让姜草和JaeJae都震惊XD

剧中李美贤明明拥有超强五感、能分辨出炸猪排酱汁里的每一种配料，但开店时却故意没有做得非常好吃，目的就是避免太出名反而被找到。 唯独给儿子奉皙做饭时使出全部实力，所以只有奉皙吃到的妈妈牌料理跟其他人都不一样，是真正的人间美味！而这也是奉皙每次吃饭都超幸福、吃超多的究极原因XD（奉皙妈「低调育肥计划」通！）



姜草还透露跟三位年轻演员李正河、高允贞、金度勋有一个四人聊天室，小演员们经常私下相约见面，还跑来姜草家里「骗吃骗喝」，赵寅成也常来工作室跟作家一起喝酒。希望主创和主演团队的缘分能延续到第二季、第三季啊！



▽《MOVING异能》前17集已在Disney+独家上线，将於下周三一口气上线大结局最后3集！



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