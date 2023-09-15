《MOVING 異能》新反派很吸睛！他們當演員之前的經歷好精彩，刀疤臉居然這麼帥

650億（韓幣）全明星打造，今年找不到比這部作品更猛的爽劇了。

Disney+原創韓劇《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）人氣火爆行進中。 該劇自上線以來佔據了OTT綜合話題性第一位，在全球都掀起收視熱潮。



從劇情後半段開始，接下劇情精彩重心的全新反派角色們陸續登場，他們一亮相就將主角陣容逼入困境，緊張指數升級。 尤其是第16、17集中出鏡的人高馬大，擁有再生能力的北韓軍人「權勇得」和擁有速度能力的「裴宰學」給人留下了深刻的印象，他們分別由朴光在和金多炫飾演，兩人很特別的經歷吸引了不少觀眾的目光。

朴光在實際身高有195cm，在出道做演員之前是一名職業籃球運動員，曾就讀於名校延世大學的金融系，大學時期就是籃球校隊的主力，幫助母校蟬聯了3年大學籃球聯賽的冠軍，實力超群。 2013年朴光在出演了tvN電視劇《籃球》，正式出道，之後還在《Sweet Home》中飾演了肌肉怪物。



臉部有大傷疤的北韓軍人裴宰學的登場也賺足了觀眾的視線，扮演者是金多炫。 除了是演員之外，他的另一個身份是歌手，是搖滾樂團YADA的主唱，廣大韓國男生KTV最愛唱的歌曲《已經悲傷的愛情》就是他的經典作之一。 實在很難把劇中粗糙的模樣和白白凈淨的歌手聯繫在一起，也只能說金多炫是個劇拋臉。





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