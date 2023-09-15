《MOVING 异能》新反派很吸睛！他们当演员之前的经历好精彩，刀疤脸居然这么帅

650亿（韩币）全明星打造，今年找不到比这部作品更猛的爽剧了。

Disney+原创韩剧《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）人气火爆行进中。 该剧自上线以来占据了OTT综合话题性第一位，在全球都掀起收视热潮。



从剧情后半段开始，接下剧情精彩重心的全新反派角色们陆续登场，他们一亮相就将主角阵容逼入困境，紧张指数升级。 尤其是第16、17集中出镜的人高马大，拥有再生能力的北韩军人「权勇得」和拥有速度能力的「裴宰学」给人留下了深刻的印象，他们分别由朴光在和金多炫饰演，两人很特别的经历吸引了不少观众的目光。

朴光在实际身高有195cm，在出道做演员之前是一名职业篮球运动员，曾就读於名校延世大学的金融系，大学时期就是篮球校队的主力，帮助母校蝉联了3年大学篮球联赛的冠军，实力超群。 2013年朴光在出演了tvN电视剧《篮球》，正式出道，之后还在《Sweet Home》中饰演了肌肉怪物。



脸部有大伤疤的北韩军人裴宰学的登场也赚足了观众的视线，扮演者是金多炫。 除了是演员之外，他的另一个身份是歌手，是摇滚乐团YADA的主唱，广大韩国男生KTV最爱唱的歌曲《已经悲伤的爱情》就是他的经典作之一。 实在很难把剧中粗糙的模样和白白净净的歌手联系在一起，也只能说金多炫是个剧抛脸。





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