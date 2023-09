冠軍網漫《新入社員》改編 ！「完美主義工作狂部長」權赫遇上「生手的職場新仔」文智溶

網劇《新入社員》自去年12月到今年2月在Watcha獨家播出,每次發布劇照、海報和預告片都獲得了很大的反響。

甫首個已在Watcha的Top 10排行榜第二名,從第二週開始,就一直穩居榜首!該劇預售予全球共130多個國家,並在各地成為韓劇收視排名前十。在熱烈反響下,該劇被改編成電影版《職場新仔》。電影把劇中令人難忘與及重未出現過的場景展現出來,例如鍾燦和盛賢的臥室場景等等,因而引發網漫《新入社員》粉絲的好奇心。觀眾們都非常期待《新入社員》電影版《職場新仔》在大銀幕上的受歡迎程度能延續下去。



首部獲邀參加「全州國際電影節」的電影

作為首部正式在「全州國際電影節」放映的電影,《職場新仔》標誌著以全新面貌亮相的一部原創電影,已不再是網漫改編這麼簡單。繼「全州國際電影節」之後,陸續獲得瑞士「粉紅蘋果電影節」及香港同志影展的邀請參展。

有關電影 1

將RIDI的熱門網絡小說《新員工的重生》改編成電影!

《職場新仔》改編自網漫《新入社員》,講述一位工作狂的廣告公司經理鍾燦和一位成長得較晚的實習生于盛賢之間的辦公室戀情。自2016年首次發布以來,憑藉逼真地描繪了主要角色在工作和愛情中的經歷,引起了廣泛關注。基於其紮實的劇情,該小說於2020年被改編成了同名的網絡漫畫,並在同年的RIDI BL漫畫大獎中獲得了最佳網絡漫畫獎,證明了其受歡迎程度。它在“RIDI”平台上一直名列最受歡迎的網絡小說榜首,並持續銷售不衰,證明了其持續的受歡迎程度。 《職場新仔》描繪了令人緊張的辦公室生活,以及27歲的實習生于盛賢與他的上司、34歲的企劃部的經理金鍾燦之間的冒險戀情。

超越原著的一部完美改編!

為了創作一部能夠讓原著小說和網絡漫畫的粉絲都認可和滿意的作品,所有的工作人員和演員從策劃、演員選角、拍攝到後期製作,都投入了很多努力。為了打造《職場新仔》中的虛擬現實劇情,劇組在各個方面都努力追求高質量的劇情,比如請正在廣告公司工作的人們提供意見,詢問喜愛這個題材的粉絲們,以完善題材效果。引人入勝的主要角色與原著最為契合。不僅是鍾燦和盛賢這兩位主角,還有像盛賢可靠支持者智璉等其他角色。通過完美的選角和導演的精緻細節,這部電影不僅僅是原著的改編,比原著更吸引,滿足了原著和這題材的粉絲們的期待。

有關電影 2

權赫和文智溶完美契合!他們的辦公室冒險之戀開始了!

導演金趙光壽以發掘新演員而聞名,此次再次通過選角新面孔吸引了大眾的關注。權赫獲選飾演聰明和擁有完美品質的角色「鍾燦」。在JTBC電視劇《優雅的朋友們》中,權赫出演主角安宮哲(由劉俊相飾演)的年輕對手,他通過強大的表演一下子就抓住了觀眾的注意力。其後,他還在MBC電視劇《美好的晚餐》中飾演主角正勳,以穩定的表現獲得讚賞,並在tvN獨幕劇《O'PENing - 我的美麗公寓》中亮相,展示出了多種迷人的面貌,拓展了他的演技範圍。



文智溶最先在‘KT GiGA Genie’、‘Chevrolet’和‘HiteJinro’等廣告中脫穎而出,他被選飾演于盛賢這角色,一個性格像小狗一樣可愛的實習生。他在2018年以網絡劇《小城的午後》中的演出作為演員出道,他飾演一個全心全意只為一個人的癡情傻子,使觀眾的心撲通撲通地跳動。其後參演了《接吻妖怪》和《再一次》等作品,通過扮演不同的角色展示了自己作為演員的才華。

權赫和文智溶的電影劇照一經發佈就收到了很多熱烈的反響,稱他們與原著角色“百分百匹配”。這兩位演員展示出沉浸式的表演,使角色更加吸引,他們之間的化學作用有望吸引那些嚮往著溫馨愛情故事的觀眾。



有關電影 3

這個年代的任何年輕人都能夠共鳴的故事!第一份工作,第一家公司,入職第一天,第一次會議,還有初戀!

《職場新仔》中的盛賢是一位27歲的實習生,他從未談過戀愛,通過經歷這個時代的任何年輕人都會經歷的第一次瞬間,引起了觀眾的同情。看著他在自己的第一次社交生活中所經歷的事件,比如找到第一份工作、進入第一家公司、第一天上班、第一次會議、令人心跳的初次約會和建立關係等等,讓觀眾們想起了他們自己的第一個記憶,並讓他們沉浸在故事中。



盛賢是擁有碩士學位的實習生,他希望能夠從事他感興趣的領域的職業生涯,儘管與他所修讀的學系無關。但由於是第一次嘗試,亦是他不擅長領域,面對著艱難的日子,受到那些看不起他的人的不友善態度和不悅的目光困擾。儘管面臨如此困難的境況,他仍然努力做好自己喜歡的工作。看到他的努力和他從不浪費每一天的精神,讓年輕人們想起了自己為夢想而不斷努力奮鬥的日子,使觀眾對他們表示支持。

通過各種角色,《職場新仔》塑造了一種更廣泛的同情紐帶概念。通過在不同社會地位中的朋友,例如年紀大才找到第一份工作的盛賢、與及已經在公司擔任較高職位的大學同學智璉,這部電影盡量描繪不同的角色。自大學時代起的親密友誼有時可以帶來安慰/或同情?

不僅盛賢所屬的企劃團隊1和智璉所屬的企劃團隊3,還有AR企劃的所有人物都被描繪成可能在現實生活中至少見過一面的角色,這吸引了觀眾。繼2014年觸動了所有剛剛開始職業生涯的年輕人內心的《未生》之後,《職場新仔》有望超越浪漫題材,為這個時代的年輕人提供一種不同的安慰和同理心。

角色與演員



鍾燦是一家大型廣告公司中企劃團隊1的部門經理,是個非常有要求的超級工作狂,連續三年獲得韓國最佳廣告人稱號,公司內超過一半的營業額都靠佢,但在約會方面卻毫不擅長。他需要一個有經驗的人來加入他的團隊,因此他其實不喜歡盛賢這位擁有碩士學位的實習生佔據了這個位置。但當他看到盛賢積極的表現時,發現他他不特工作出色,且相貌出眾,鍾燦忍不住幫助盛賢。鍾燦這個自私的工作狂,因為與盛賢相識後,渴望成為一個更加好的人。

跟原著角色百分百匹配 | 權赫

權赫:『我一口氣讀完了《職場新仔》的劇本,我深深地對這個充滿希望的故事產生共鳴,如果你真的愛一個人,你們真的可以互相改變,並一起成長。最重要的是,劇本讀起來很有趣,』 憑著穩定的演技和幾乎與角色一樣的視覺,權赫完美地演繹了金鍾燦這角色,並獲得導演和工作人員的讚賞。一直忙於演藝事業的權赫,預計在《職場新仔》中定必讓眾多觀眾心情澎湃。

部分作品列表:

電影

2023 [The Hotel]

2023 《24小時救參行動》 [The Point Men]

電視劇

2022 《Missing:他們存在過》 [Missing: The Other Side 2]

2022 《美麗的公寓》 [O’PENing-The Apartment is Beautiful]

2021 [A Good Supper]

2020 《優雅的朋友們》 [Graceful Friends]

2018 《超級巨星柳白》 [TOP STAR U-BACK]



盛賢是那種只會讀書而對其他事情一無所知的人。他擁有韓國頂尖大學商學院的碩士學位,但除此之外沒有其他技能。作為一個年紀有點大的實習生,在一家大型廣告公司找到了第一份工作,而他在那裡遇到的上司鍾燦,一個只懂工作而對其他事情一無所知的工作狂。在盛賢第一天上班時,從未談過戀愛的他對鍾燦一見鍾情。在完成三個月的實習期後,盛賢的目標是成為一名正式員工,希望與鍾燦展開一段浪漫的戀情。盛賢是那種想要兩全其美的人。

總是充滿驚喜的 | 文志溶

文志溶表示:『我喜歡盛賢是新仔這一點。作為他的第一份工,我對盛賢這種普遍的擔憂感同身受,因為我也是個經驗前、演藝事業剛起埗的演員,因此對盛賢更有共鳴,』他無疑是將贏得觀眾心的新仔。

部分作品列表:

電視劇

2022 《再次來找我》 [Come Back to Me]

2021 《接吻妖怪》 [Kiss Goblin]

2020 《小城的午後》 [Afternoon in a Small City]

導演 | 金趙光壽

導演金趙光壽,一直都夢想著一個沒有歧視的世界,為許多年輕人開闢新的道路的韓國電影導演,繼《同一天台上》之後,獻上一部新電影《職場新仔》。因著他的電影獨特的輕快氛圍和感性的導演風格而廣受觀眾的喜愛,他的電影作品包括《同一天台上》(2021)、《僅此一夜》(2014)、《兩個婚禮和一個葬禮》(2012)、《與我同在》(2010)、《只是朋友嗎? 》(2009)和《男孩遇見男孩》(2008)。他的新作《職場新仔》以清新溫暖的視覺美感捕捉發生在一家大型廣告公司內的愛情故事。

導演金趙光壽表示:『作為一位同性戀電影導演,我最大的失望是很難只專注於兩個主要角色的情感戲。情感戲是指兩個不同的人通過相遇、墜入愛河、感到幸福,以及因瑣事而爭吵而建立情感。在之前執導《職場新仔》之前,面對性別認同的挑戰和現實的阻礙比愛的感覺更加強烈,讓我有些沮喪。能夠集中在鍾燦和盛賢之間的感情戲,那可能就是我感到有樂趣及更快樂的原因。』《職場新仔》將呈現最美麗、最幸福的愛情故事。

部分作品列表:

導演

2021 《同一天台上》 [Made on the Rooftop]

2012 《兩個婚禮一個葬禮》 [Two Weddings and a Funeral]

2010 《愛情,100℃》 [Love, 100℃]

監製

2019 《惡警察》 [Jo Pil-ho: The Dawning Rage]

2016 《綻放綻放》 [Blossom]

2015 《朝鮮名偵探:消失的女兒》 [Detective K: Secret of the Lost Island]

2015 《京城學校:失蹤的少女們》[The Silenced]

2011 《朝鮮名探長:烈女門秘辛》[Detective K: Secret of Virtuous Widow]

2006 《愛在基吧的日子》 [No Regret]

