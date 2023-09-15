贈票：電影《職場新仔》 香港場！由冠軍網漫《新入社員》改編

🎬《職場新仔》電影根據韓國人氣網絡小說和得獎網絡漫畫改編，講述大學畢業小鮮肉于盛賢（文志溶飾）初出茅廬，非常緊張工作表現，渴望取悅頂頭上司金鍾燦（權赫飾）．．．

但上司要求嚴格，唯有更加努力博得青睞。精誠所至，金石為開，上司最後深受感動，並幫助他事業上扶搖直上。于盛賢除了是職場新丁同樣是母胎單身，到底辦公室戀情最後結局如何...

📣 KSD的IG現送出《職場新仔》香港特別場15套(共30張) 門票給大家。

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活動由今日開始至9.17日下午15:00截止，9.18日公佈。KSD會於IG私訊得票者。敬請注意！

* 此活動僅限香港及澳門居

《職場新仔》特別場：

日期：2023年9月19日（星期二）

時間：晚上七時四十分 7:40pm

地點： K11 Arthouse

主演:

文志溶《再一次來找我》;

權赫《24小時救參行動》

崔時勳 (TRIPLEME成員)《單身即地獄》

導演：金趙光壽《同一天台上》《兩個婚禮一個葬禮》

發行 ：萬基娛樂

ℹ️ 得票者需於當日向在場工作人員以個人資料領取門票。

ℹ️ 門票不得再轉售或炒賣

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本頁圖源：萬基娛樂提供

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