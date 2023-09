冠军网漫《新入社员》改编 ！「完美主义工作狂部长」权赫遇上「生手的职场新仔」文智溶

网剧《新入社员》自去年12月到今年2月在Watcha独家播出,每次发布剧照、海报和预告片都获得了很大的反响。

甫首个已在Watcha的Top 10排行榜第二名,从第二周开始,就一直稳居榜首!该剧预售予全球共130多个国家,并在各地成为韩剧收视排名前十。在热烈反响下,该剧被改编成电影版《职场新仔》。电影把剧中令人难忘与及重未出现过的场景展现出来,例如钟灿和盛贤的卧室场景等等,因而引发网漫《新入社员》粉丝的好奇心。观众们都非常期待《新入社员》电影版《职场新仔》在大银幕上的受欢迎程度能延续下去。



首部获邀参加「全州国际电影节」的电影

作为首部正式在「全州国际电影节」放映的电影,《职场新仔》标志著以全新面貌亮相的一部原创电影,已不再是网漫改编这么简单。继「全州国际电影节」之后,陆续获得瑞士「粉红苹果电影节」及香港同志影展的邀请参展。

有关电影 1

将RIDI的热门网络小说《新员工的重生》改编成电影!

《职场新仔》改编自网漫《新入社员》,讲述一位工作狂的广告公司经理钟灿和一位成长得较晚的实习生于盛贤之间的办公室恋情。自2016年首次发布以来,凭藉逼真地描绘了主要角色在工作和爱情中的经历,引起了广泛关注。基於其扎实的剧情,该小说於2020年被改编成了同名的网络漫画,并在同年的RIDI BL漫画大奖中获得了最佳网络漫画奖,证明了其受欢迎程度。它在“RIDI”平台上一直名列最受欢迎的网络小说榜首,并持续销售不衰,证明了其持续的受欢迎程度。 《职场新仔》描绘了令人紧张的办公室生活,以及27岁的实习生于盛贤与他的上司、34岁的企划部的经理金钟灿之间的冒险恋情。

超越原著的一部完美改编!

为了创作一部能够让原著小说和网络漫画的粉丝都认可和满意的作品,所有的工作人员和演员从策划、演员选角、拍摄到后期制作,都投入了很多努力。为了打造《职场新仔》中的虚拟现实剧情,剧组在各个方面都努力追求高质量的剧情,比如请正在广告公司工作的人们提供意见,询问喜爱这个题材的粉丝们,以完善题材效果。引人入胜的主要角色与原著最为契合。不仅是钟灿和盛贤这两位主角,还有像盛贤可靠支持者智琏等其他角色。通过完美的选角和导演的精致细节,这部电影不仅仅是原著的改编,比原著更吸引,满足了原著和这题材的粉丝们的期待。

有关电影 2

权赫和文智溶完美契合!他们的办公室冒险之恋开始了!

导演金赵光寿以发掘新演员而闻名,此次再次通过选角新面孔吸引了大众的关注。权赫获选饰演聪明和拥有完美品质的角色「钟灿」。在JTBC电视剧《优雅的朋友们》中,权赫出演主角安宫哲(由刘俊相饰演)的年轻对手,他通过强大的表演一下子就抓住了观众的注意力。其后,他还在MBC电视剧《美好的晚餐》中饰演主角正勋,以稳定的表现获得赞赏,并在tvN独幕剧《O'PENing - 我的美丽公寓》中亮相,展示出了多种迷人的面貌,拓展了他的演技范围。



文智溶最先在‘KT GiGA Genie’、‘Chevrolet’和‘HiteJinro’等广告中脱颖而出,他被选饰演于盛贤这角色,一个性格像小狗一样可爱的实习生。他在2018年以网络剧《小城的午后》中的演出作为演员出道,他饰演一个全心全意只为一个人的痴情傻子,使观众的心扑通扑通地跳动。其后参演了《接吻妖怪》和《再一次》等作品,通过扮演不同的角色展示了自己作为演员的才华。

权赫和文智溶的电影剧照一经发布就收到了很多热烈的反响,称他们与原著角色“百分百匹配”。这两位演员展示出沉浸式的表演,使角色更加吸引,他们之间的化学作用有望吸引那些向往著温馨爱情故事的观众。



有关电影 3

这个年代的任何年轻人都能够共鸣的故事!第一份工作,第一家公司,入职第一天,第一次会议,还有初恋!

《职场新仔》中的盛贤是一位27岁的实习生,他从未谈过恋爱,通过经历这个时代的任何年轻人都会经历的第一次瞬间,引起了观众的同情。看著他在自己的第一次社交生活中所经历的事件,比如找到第一份工作、进入第一家公司、第一天上班、第一次会议、令人心跳的初次约会和建立关系等等,让观众们想起了他们自己的第一个记忆,并让他们沉浸在故事中。



盛贤是拥有硕士学位的实习生,他希望能够从事他感兴趣的领域的职业生涯,尽管与他所修读的学系无关。但由於是第一次尝试,亦是他不擅长领域,面对著艰难的日子,受到那些看不起他的人的不友善态度和不悦的目光困扰。尽管面临如此困难的境况,他仍然努力做好自己喜欢的工作。看到他的努力和他从不浪费每一天的精神,让年轻人们想起了自己为梦想而不断努力奋斗的日子,使观众对他们表示支持。

通过各种角色,《职场新仔》塑造了一种更广泛的同情纽带概念。通过在不同社会地位中的朋友,例如年纪大才找到第一份工作的盛贤、与及已经在公司担任较高职位的大学同学智琏,这部电影尽量描绘不同的角色。自大学时代起的亲密友谊有时可以带来安慰/或同情?

不仅盛贤所属的企划团队1和智琏所属的企划团队3,还有AR企划的所有人物都被描绘成可能在现实生活中至少见过一面的角色,这吸引了观众。继2014年触动了所有刚刚开始职业生涯的年轻人内心的《未生》之后,《职场新仔》有望超越浪漫题材,为这个时代的年轻人提供一种不同的安慰和同理心。

角色与演员



钟灿是一家大型广告公司中企划团队1的部门经理,是个非常有要求的超级工作狂,连续三年获得韩国最佳广告人称号,公司内超过一半的营业额都靠佢,但在约会方面却毫不擅长。他需要一个有经验的人来加入他的团队,因此他其实不喜欢盛贤这位拥有硕士学位的实习生占据了这个位置。但当他看到盛贤积极的表现时,发现他他不特工作出色,且相貌出众,钟灿忍不住帮助盛贤。钟灿这个自私的工作狂,因为与盛贤相识后,渴望成为一个更加好的人。

跟原著角色百分百匹配 | 权赫

权赫:『我一口气读完了《职场新仔》的剧本,我深深地对这个充满希望的故事产生共鸣,如果你真的爱一个人,你们真的可以互相改变,并一起成长。最重要的是,剧本读起来很有趣,』 凭著稳定的演技和几乎与角色一样的视觉,权赫完美地演绎了金钟灿这角色,并获得导演和工作人员的赞赏。一直忙於演艺事业的权赫,预计在《职场新仔》中定必让众多观众心情澎湃。

部分作品列表:

电影

2023 [The Hotel]

2023 《24小时救参行动》 [The Point Men]

电视剧

2022 《Missing:他们存在过》 [Missing: The Other Side 2]

2022 《美丽的公寓》 [O’PENing-The Apartment is Beautiful]

2021 [A Good Supper]

2020 《优雅的朋友们》 [Graceful Friends]

2018 《超级巨星柳白》 [TOP STAR U-BACK]



盛贤是那种只会读书而对其他事情一无所知的人。他拥有韩国顶尖大学商学院的硕士学位,但除此之外没有其他技能。作为一个年纪有点大的实习生,在一家大型广告公司找到了第一份工作,而他在那里遇到的上司钟灿,一个只懂工作而对其他事情一无所知的工作狂。在盛贤第一天上班时,从未谈过恋爱的他对钟灿一见钟情。在完成三个月的实习期后,盛贤的目标是成为一名正式员工,希望与钟灿展开一段浪漫的恋情。盛贤是那种想要两全其美的人。

总是充满惊喜的 | 文志溶

文志溶表示:『我喜欢盛贤是新仔这一点。作为他的第一份工,我对盛贤这种普遍的担忧感同身受,因为我也是个经验前、演艺事业刚起埗的演员,因此对盛贤更有共鸣,』他无疑是将赢得观众心的新仔。

部分作品列表:

电视剧

2022 《再次来找我》 [Come Back to Me]

2021 《接吻妖怪》 [Kiss Goblin]

2020 《小城的午后》 [Afternoon in a Small City]

导演 | 金赵光寿

导演金赵光寿,一直都梦想著一个没有歧视的世界,为许多年轻人开辟新的道路的韩国电影导演,继《同一天台上》之后,献上一部新电影《职场新仔》。因著他的电影独特的轻快氛围和感性的导演风格而广受观众的喜爱,他的电影作品包括《同一天台上》(2021)、《仅此一夜》(2014)、《两个婚礼和一个葬礼》(2012)、《与我同在》(2010)、《只是朋友吗? 》(2009)和《男孩遇见男孩》(2008)。他的新作《职场新仔》以清新温暖的视觉美感捕捉发生在一家大型广告公司内的爱情故事。

导演金赵光寿表示:『作为一位同性恋电影导演,我最大的失望是很难只专注於两个主要角色的情感戏。情感戏是指两个不同的人通过相遇、坠入爱河、感到幸福,以及因琐事而争吵而建立情感。在之前执导《职场新仔》之前,面对性别认同的挑战和现实的阻碍比爱的感觉更加强烈,让我有些沮丧。能够集中在钟灿和盛贤之间的感情戏,那可能就是我感到有乐趣及更快乐的原因。』《职场新仔》将呈现最美丽、最幸福的爱情故事。

部分作品列表:

导演

2021 《同一天台上》 [Made on the Rooftop]

2012 《两个婚礼一个葬礼》 [Two Weddings and a Funeral]

2010 《爱情,100℃》 [Love, 100℃]

监制

2019 《恶警察》 [Jo Pil-ho: The Dawning Rage]

2016 《绽放绽放》 [Blossom]

2015 《朝鲜名侦探:消失的女儿》 [Detective K: Secret of the Lost Island]

2015 《京城学校:失踪的少女们》[The Silenced]

2011 《朝鲜名探长:烈女门秘辛》[Detective K: Secret of Virtuous Widow]

2006 《爱在基吧的日子》 [No Regret]

