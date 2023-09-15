BTS防彈少年團JIMIN求粉絲解惑：這是為什麼，求你們都去試試吧！Jin、柾國留言笑翻，V想法超理性
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BTS防彈少年團JIMIN求粉絲解惑：這是為什麼，求你們都去試試吧！Jin、柾國留言笑翻，V想法超理性

明星   2023年9月15日   星期五08:45   Tracy   2

（封面圖源：FB@BTS (방탄소년단)）

防彈少年團JIMIN也是個好奇寶寶！

有Army爆料13日傍晚weverse瘋狂蹦出多條留言，原來是JIMIN在線請求粉絲們解答。 JIMIN表示：「我是真的真的非常好奇，各種搜尋都沒找到答案。 吃辣的時候不是很辣嘛，這個時候喝熱水，稍微忍受一下痛苦之後反而會變好。我因為好奇就去搜索，但完全沒有人有這個疑問，真的沒有人和我有一樣的想法嗎？」 簡單來說，JIMIN覺得吃辣之後喝熱水反而能緩解辣度。

可能是廣大粉絲留言表達了疑惑，接著JIMIN又稱：「不是，吃辣之後再吃冰的反而會辣更久唉，就得吃熱的啊，短暫的痛苦之後就會好了」、「真的都去試試看吧，積極推薦，不要嘗試特別辣的，體驗過之後再來留言。 」強烈推薦自己的喝熱水解辣法！

很快隊友大哥Jin也來留言了，表示：「謝謝，看到你的留言之後，我就去吃了辣的，然後又喝了熱的，這次考上首爾大學了」，沒過幾分鐘他再次留言稱：「謝謝，剛才又試了一次，這次終於考入哈佛大學了，真心感謝。」 隊友V則很冷靜地說：「辣的就是辣的。」老么柾國倒是很同意哥哥的說法，還說：「國小的時候我就知道了。」隊友之間的互動引來無數Army的圍觀，大家也加入了體驗、留言行列，也難怪weverse瘋狂蹦出「新消息」通知了。

有沒有人來解釋一下喝熱水解辣到底是不是真的？

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