《戀愛不可抗力》高冷律師路雲被詛咒後竟然滿口肉麻情話！趙寶兒雞皮疙瘩掉滿地〜（EP.1 –4）

[有雷] 《戀愛不可抗力》開播至今雖然目前收視成績不算太高，但其實這是一部相當輕鬆的小品電視劇。一位溫州市小小公務員趙寶兒，社畜生活遭排擠並不順利，某日卻從一位傲嬌律師路雲得到了一個木製寶盒，裡面竟藏有珍貴的符咒一本……

以下為防雷線



《戀愛不可抗力》一位家世顯赫的律師張信裕（路雲飾），卻有著不為人知的苦惱，總有一雙別人看不見的血手會冷不防摸上他的臉頰，也許他已學會與血手相處，但身體也逐漸出現狀況，右手會不自覺的顫抖，被醫師診斷是種遺傳性的疾病，也無法根治。這讓張信裕無法對於交往中的女友給出任何承諾，尤其女友希望能步入禮堂，但他卻黯然與對方提出分手。



一個小小公務員李洪朝（趙寶兒飾），工作相當認真卻遭到排擠，為了拆除鬧鬼的古宅，她硬著頭皮前往，而正在進行法事的古宅擁有者，就是張信裕家族。張信裕在古宅獲得的一個上鎖的木盒，在奶奶的暗示之下張信裕將木盒交給了李洪朝，而且每天催促她想辦法打開盒子。



李洪朝覺得莫名其妙，不過仍然無意間開啟了木盒鎖頭，裡面有著一本手寫符咒本，包含了愛情實現術，身體治癒術，獲得財富術等等各種不同的符咒以及進行方式，張信裕為了治療自己的不治之症，向李洪朝要求其中一張身體治癒術，別的都送給她。李洪朝也大方分享，不過自己暗中先是進行了「愛情實現術」，希望自己與愛慕的帥氣律師權宰庚（河俊飾）能夠譜出戀曲。



沒想到李洪朝施術的愛情水竟然被張信裕所喝下，張信裕不管在夢中或是現實都離不開李洪朝，身體也會不自覺向她靠近，想法無法控制，甚至還講出一些超肉麻的情話，連張信裕自己都受不了，兩人只好尋找奶奶，希望能夠破解符咒的效果，但得到的答案卻是「你們兩人是不可分離的命運，接受它吧」，兩人直接開啟這段命中注定又不可抗力的戀情呢？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞