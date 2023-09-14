《恋爱不可抗力》高冷律师路云被诅咒后竟然满口肉麻情话！赵宝儿鸡皮疙瘩掉满地〜（EP.1 –4）

[有雷] 《恋爱不可抗力》开播至今虽然目前收视成绩不算太高，但其实这是一部相当轻松的小品电视剧。一位温州市小小公务员赵宝儿，社畜生活遭排挤并不顺利，某日却从一位傲娇律师路云得到了一个木制宝盒，里面竟藏有珍贵的符咒一本……

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《恋爱不可抗力》一位家世显赫的律师张信裕（路云饰），却有著不为人知的苦恼，总有一双别人看不见的血手会冷不防摸上他的脸颊，也许他已学会与血手相处，但身体也逐渐出现状况，右手会不自觉的颤抖，被医师诊断是种遗传性的疾病，也无法根治。这让张信裕无法对於交往中的女友给出任何承诺，尤其女友希望能步入礼堂，但他却黯然与对方提出分手。



一个小小公务员李洪朝（赵宝儿饰），工作相当认真却遭到排挤，为了拆除闹鬼的古宅，她硬著头皮前往，而正在进行法事的古宅拥有者，就是张信裕家族。张信裕在古宅获得的一个上锁的木盒，在奶奶的暗示之下张信裕将木盒交给了李洪朝，而且每天催促她想办法打开盒子。



李洪朝觉得莫名其妙，不过仍然无意间开启了木盒锁头，里面有著一本手写符咒本，包含了爱情实现术，身体治愈术，获得财富术等等各种不同的符咒以及进行方式，张信裕为了治疗自己的不治之症，向李洪朝要求其中一张身体治愈术，别的都送给她。李洪朝也大方分享，不过自己暗中先是进行了「爱情实现术」，希望自己与爱慕的帅气律师权宰庚（河俊饰）能够谱出恋曲。



没想到李洪朝施术的爱情水竟然被张信裕所喝下，张信裕不管在梦中或是现实都离不开李洪朝，身体也会不自觉向她靠近，想法无法控制，甚至还讲出一些超肉麻的情话，连张信裕自己都受不了，两人只好寻找奶奶，希望能够破解符咒的效果，但得到的答案却是「你们两人是不可分离的命运，接受它吧」，两人直接开启这段命中注定又不可抗力的恋情呢？



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