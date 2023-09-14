炫彬替她拍高爾夫照才受討論～孫藝真睽違多年公開打球洋溢幸福：「結婚了也有寶寶了」

孫藝真和炫彬（玄彬）這對明星夫婦都是高爾夫愛好者，前陣子很受討論的「炫彬蹲馬步替孫藝真拍照但被吐槽」，幾組照片就是在打球時拍攝的。近日，孫藝真登上高爾夫選手任鎮漢的YouTube頻道《任鎮漢Class》，睽違2年再次公開打球，不免提到炫彬！

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孫藝真兩年前就曾作客《任鎮漢Class》，網友看著孫藝真打球開朗且真摯的模樣都表示很喜歡，很喜歡她對於一件事的投入以及表現出來的正面態度。兩年後她再次受邀，是睽違2年再次公開打球，預告裡她依舊展現專業的打球姿勢，還有陽光燦爛的笑容。



任鎮漢和孫藝真相見歡，開場就充滿笑聲，孫藝真很不好意思地說再見面「結婚了也有孩子了」。任鎮漢問孫藝真：「聽說高爾夫進步了很多？」孫藝真反應很快地笑說：「所以才不能和別人一起打球，因為是誤會。」直反駁高爾夫球技沒有很好，表示常常某天覺得打得不錯，結果下一次「又打得像笨蛋一樣」。



底下留言的網友，不少提到孫藝真笑容很感染人、是世上珍貴的笑容，迫不及待收看完整節目了！節目將在20日播出。

▼2年前孫藝真來訪《任鎮漢Class》



▼2年後孫藝真二訪《任鎮漢Class》預告



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