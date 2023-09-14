SM娛樂13組藝人入駐Weverse！SHINee鐘鉉介紹詞惹粉絲落淚：永遠的BASE

SM娛樂旗下藝人正式入駐粉絲交流平台Weverse，而男團SHINee已故成員鐘鉉的簡介又一次勾起了粉絲們的回憶。

9月12日，SM娛樂旗下KANG TA、BoA、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、EXO、RED VELVET、NCT127、NCT DREAM、WayV、aespa和RIIZE在內共13組（人）藝人正式入駐weverse，吸引了包括亞洲地區乃至全球粉絲的關注。



在這些藝人的官方帳號中，已離開多年的SHINee成員鍾鉉的簡介看得粉絲們落淚。 SM選用了以橙色為背景的鍾鉉的照片，下方寫著「有著清亮嗓音和出眾唱功，作詞、作曲全能的主唱，SHINee和SHINee WORLD（粉絲名）永遠的基地（base）」。看了SM對鍾鉉的介紹，粉絲們紛紛表示：「太感動了」、「他們沒有忘記鍾鉉」、「真的很想和鍾鉉說說話」等。



1990年出生的鍾鉉是SHINee隊內人氣成員之一，也是隊內的大主唱。 除了團隊活動之外，2015年他還發行了首張迷你專輯《BASE》，開啟SOLO活動，以卓越的唱功牢牢抓住了粉絲的心。

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