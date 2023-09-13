張基龍＆千玗嬉新劇劇組行為霸道引公憤！醫院拍戲擋路33週急診孕婦，網友痛罵：臭毛病要治

張基龍和千玗嬉主演的新劇《雖然不是英雄》劇組最終抵不過坊間的譴責，正式道歉。

日前，韓網上刊登了一篇題為「電視劇拍攝組太霸道了」的長篇內容，撰寫者表示遭到電視劇劇組的刁難。撰寫者稱自己的妻子二胎懷孕33週，因為有早產跡象住進了高危產婦病房，狀況好轉後出院。 但又因出血急忙送入急診，醫生要求再次轉入高危產婦病房，在移動的過程中卻被擋路，劇組人員表示「正在拍攝」。 本來有兩條通道，一條被攝影機、工作人員擠滿，另一條又被管制。 撰寫者透露，自己身為家屬，妻子正遭遇病痛，他內心焦急如火，但劇組工作人員絲毫不體諒，不但攔路不讓通過還要求他們安靜，不能跑動，全程臭臉。 最後撰寫者也表示幸虧妻子沒有太大的問題，若有任何不測一定不會善罷甘休，劇組不僅在醫院裡亂扔垃圾，甚至攔路不讓病人通過，這一做法太過份。

事情曝光之後經過媒體的發酵，該劇組也被挖出是張基龍和千玗嬉新劇《雖然不是英雄》劇組，看不慣劇組霸道行為的網友們上網痛罵，紛紛譴責：「一拿起攝影機就覺得了不起的綜藝或電視劇製作組和演員們要治治臭毛病」、「應該多製造摩擦和噪音，產婦丈夫過度有教養了」、「 33週產婦一眼就能看出是產婦啊，不會開路？」 、「用那種觀念拍的劇不會看的，擋馬路讓人生氣，坎城出品之作嗎？ 在醫院裡擋路？」 、「這幫人算什麼東西」等。



礙於網友們的譴責以及輿論發酵，《雖然不是英雄》劇組最終出面道歉，表示將更加小心謹慎。

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