KARA龄智Solo出辑《Toi Toi Toi》！「现在是我人生巅峰」「经过9年的等待终於发行个人专辑」

KARA龄智（许龄智）今日正式发行第一张单曲专辑《Toi Toi Toi》，稍早於举行首尔麻浦区杨花路新韩pLay广场Live Hall举行了新歌发布会（Showcase）。

主打歌〈L.O.V.E〉是首能凸显许龄智特有可爱魅力的清爽舞曲，传达出人生旅程漫漫，但能用「爱」的能量克服一切走下去，以浩室节奏为基础，放克流行音乐、电子乐要素为辅，欲带给观众强烈的中毒性。MV已在稍早公开。



许龄智新专辑顶著一头橙色，或说橙色与粉红色相见的抢眼发型，可爱、俏丽魅力无敌。据韩媒报导，他在Showcase上提到KARA活动告一段落后，在休息期间思考了一下未来也回顾了一下自己，表示就算未来的路被挡住，他也会换条路走、会享受所有的瞬间。



因为KARA重组而人气更加提升，被问及此，她相当激动表示「现在是我人生巅峰」，甚至会想「最近这么幸福也没关系吗？」还想回到过去给自己看自己现在幸福的模样。



许龄智2014年以KARA成员出道，在KARA解散之后，她在2017年曾solo发行单曲〈回忆时钟〉，后来多朝综艺节目发展，直至今日正式发行了首张专辑。在Showcase过后、专辑正式发行之后，她於个人IG忍不住喊「经过9年的等待，终於要发行首张个人专辑了」，感谢粉丝们也感谢「过去的时光」才有现在的自己。



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