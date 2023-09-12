一年三次締造韓星來台紀錄「MAMAMOO+」挑戰一天唱兩場

韓國超人氣女團MAMAMOO成員頌樂、玟星不但組成小分隊，以「MAMAMOO+」在7月南下高雄在啤酒節熱唱不過癮，這次更要締造「一年來三次」的超狂韓星來台開唱紀錄之外，10月22日在台北國際會議中心舉辦的FAN CONCERT則會挑戰「一日兩場」，兩人對於今年可以從南唱到北表示超級期待！

「MAMAMOO+」的頌樂、玟星先是在8月推出首張迷你專輯《TWO RABBITS》，沒想到緊接著竟公布亞洲巡迴行程，本月16日將從首爾揭開序幕，途中經由日本大阪、台灣台北、新加玻、馬來西亞、印度、菲律賓、香港等8個城市，兩人異口同聲表示除了只有在「MAMAMOO+」舞台才能看得到的演出，既然是FAN CONCERT的話，當然也會與來到現場的MOOMOO（粉絲暱稱）有更多近距離的互動。



繼1月在林口的演唱會，頌樂、玟星7月參加高雄啤酒節時曾許下「希望很快能夠跟大家見面」的心願，當時因為行程僅待了兩天一夜，僅吃了牛肉麵、泡菜鍋，相當有禮貌的兩人讓工作人員讚嘆不已，沒想到相隔三個月就要再來，也因此締造單一韓星在一年內來台三次、在三個不同城市開唱的新紀錄。



「MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT 'TWO RABBITS CODE’」將於10月22日（日）下午1點以及晚上7點在台北國際會議中心舉行，票價、售票日期等相關訊息將於近日公開，更多相關詳情請鎖定主辦單位星月文創有限公司官方臉書專頁。

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