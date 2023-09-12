《MOVING 異能》後再變身！韓孝周加盟電影《信徒2》飾演「反派」，預計今年（2023年）通過Netflix上映

《MOVING 異能》將於下週迎來大結局！而在劇中飾演「李美賢」的韓孝周，很快又有新作品《信徒2》與觀眾們見面。

韓孝周目前的ON檔作品為通過Disney+播出的電視劇《MOVING 異能》，在劇中飾演「李美賢」。

她與趙寅成上演一段唯美愛情，並修成正果、成為「夫妻」，後期還成為高中生的母親，飾演的角色從甫入職場到心繫兒子，跨度頗大。

《MOVING 異能》將於下週迎來大結局，喜歡韓孝周的粉絲們也不用太過傷心，因為很快又可以看到她的新作品！

改編自杜琪峰《毒戰》的電影《信徒》，由Netflix製作續集。描述在龍山站發生狠毒的血鬥後，依舊追逐李先生組織的趙元浩（趙震雄 飾）、消失的徐永樂（吳承勳 飾），還有重新出現在他們面前的布萊恩（車勝元 飾）與新人物大刀（韓孝周 飾）之間，令人窒息的犯罪動作電影。

據了解，韓孝周將帶來從影以來最大的形象變身。她知道組織老大「李先生」的真實身份，一登場就帶來無法預測的危機，為「反派」角色。

▲趙震雄飾演「趙元浩」

▲吳承勳飾演「徐永樂」（第1集由柳俊烈飾演）

▲車勝元飾演「布萊恩」

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