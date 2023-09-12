真友情！路雲無片酬客串安孝燮新劇《走進你的時間》，導演爆料：兩人大喊肉麻&牽手戲後互相打手

「韓版想見你」Netflix新劇《走進你的時間》公開後，觀眾發現不少與原版不同的改編，其中最大一處變動就是具延準（王詮勝）的初始感情線，其實拍攝時也有趣事發生

*劇雷預警！以下涉及韓版劇情細節，還沒看的話建議三思哦！



《相見你》裡的王詮勝高中時喜歡同性好友，不幸未能得到對方的回應，還慘遭同學霸凌，最後跳海自殺未遂被李子維靈魂穿越。 而《走進你的時間》裡，具延準和男同學變成了雙向的喜愛，一起開車兜風時誤入逆向車道出車禍才陷入昏迷。 劇中與具延準甜蜜對戲的，正是安孝燮的圈內好友路雲。



《走進你的時間》導演昨日接受媒體采訪時表示，因為這段劇情中對手戲演員十分重要，必須是安孝燮很熟悉的人才能演出親密感，所以問安孝燮有哪些關係很好的演員朋友，安孝燮便回答路雲。 導演於是拜託安孝燮聯絡詢問，見面後路雲很爽快就答應下來，而且不收片酬，只提出一個條件：要以他的名義給安孝燮送餐車！結果一共送了3次餐車，在安孝燮面前好好表現了一把XD

為拍出良好畫面，導演和安孝燮、路雲拍攝時一直保持對話溝通，兩位演員對彼此很信任，很喜歡一起討論演技話題，對這部戲傾註了很多心血。 導演還透露拍完感情戲之後兩人都大喊肉麻，牽手後更互相打對方的手，現場氣氛十分愉快。



安孝燮和路雲雖然是現實生活中的好友，但從未一起拍戲，《走進你的時間》是兩人首次同框出鏡，下次不知又要等到何時啦~



此外，《走進你的時間》改編自台劇《想見你》，講述思念一年前過世男友的韓俊熙（全餘贇 飾）意外穿越到1998年，遇到和男友長相一模一樣的南時憲（安孝燮 飾）及其朋友鄭仁圭（姜勳 飾），從而發生的奇幻浪漫故事。 本月8日已通過Netflix全集上線。



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