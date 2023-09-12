韓國網友指D社在「校園欺凌」事件中有偏袒性報導，這幾位明星都是受益者！南柱赫&Stray Kids鉉辰在列

這幾日，憑藉《黑暗榮耀》和《驅魔麵館2》事業正值上升期的女演員金赫拉因為媒體「Dispatch」的一篇報導而迎來事業的最大危機。

「Dispatch」，網友們更願稱之為「D社」，以每年第一天曝光演藝圈頂級明星的戀情而被觀眾們熟知，這幾年除了跟拍、曝光明星明星外之外，還經常揭露一些演藝圈鮮為人知的內幕，是令韓國藝人們顫抖的存在。 上週，D社就獨家報導了金赫拉學生時期曾參與校園霸凌（校園欺凌、校園暴力）團體的新聞，重創了金赫拉的事業，「受害者」和「加害者」各執一詞，到如今都沒能有個結果，而金赫拉所屬經紀公司更是發布官方聲明，稱將訴諸於法律解決。



D社似乎總是站在正義的一方，曝光演藝圈黑暗的一面，同時維護被其他媒體窮追猛打的藝人。 但有網友發現有幾位明星曾被挖出疑似是霸凌參與者，卻在D社的「維護」之後逐漸恢復活動。 比如，南柱赫、趙炳奎、朴慧秀和 Stray Kids鉉辰就是受益者，在D社偏向性的報導之下，民眾們更容易接受他們的道歉。



網友列出名單之後，也引發了不少人的討論，大家紛紛留言表示：「JYP也說了鉉辰和受害人見過面了，而且還道歉了」、「所以收了多少錢？」 、「趙炳圭不是澄清了嗎，之後才出來拍戲的？？ 我是真的不知道才問的」、「《SKY Castle》的時候他霸凌女同學的消息就被埋了」、「我怎麼不記得D社有幫鉉辰澄清過？」 、「D社也算是加害者了」、「名單上的某個人，我知道被他霸凌過的就有4個，但他道歉的只是其中之一，他和經紀公司發了聲明之後就什麼都不管了」、「D社的話還有人相信？」 、「D社說絕對不會報導同性明星的戀情，看起來很正義，居然背後搞這些」、「太瘋狂了」等。

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