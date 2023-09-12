《MOVING 异能》后再变身！韩孝周加盟电影《信徒2》饰演「反派」，预计今年（2023年）通过Netflix上映

《MOVING 异能》将於下周迎来大结局！而在剧中饰演「李美贤」的韩孝周，很快又有新作品《信徒2》与观众们见面。

韩孝周目前的ON档作品为通过Disney+播出的电视剧《MOVING 异能》，在剧中饰演「李美贤」。

她与赵寅成上演一段唯美爱情，并修成正果、成为「夫妻」，后期还成为高中生的母亲，饰演的角色从甫入职场到心系儿子，跨度颇大。

《MOVING 异能》将於下周迎来大结局，喜欢韩孝周的粉丝们也不用太过伤心，因为很快又可以看到她的新作品！

改编自杜琪峰《毒战》的电影《信徒》，由Netflix制作续集。描述在龙山站发生狠毒的血斗后，依旧追逐李先生组织的赵元浩（赵震雄 饰）、消失的徐永乐（吴承勋 饰），还有重新出现在他们面前的布莱恩（车胜元 饰）与新人物大刀（韩孝周 饰）之间，令人窒息的犯罪动作电影。

据了解，韩孝周将带来从影以来最大的形象变身。她知道组织老大「李先生」的真实身份，一登场就带来无法预测的危机，为「反派」角色。

▲赵震雄饰演「赵元浩」

▲吴承勋饰演「徐永乐」（第1集由柳俊烈饰演）

▲车胜元饰演「布莱恩」

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