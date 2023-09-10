这些艺人居然都已婚！韩艺璃&李沇熹&李学周&LOCO&John Park恋上圈外人，姜素拉竟已有一女

也许是私人生活太低调、也许是银幕形象太年轻，得知这些人其实都已婚甚至有小孩时，真的吓一跳啊！

韩艺璃去年初与交往多年的圈外男友结婚，直到去年6月才公开消息。 考虑到当时的局势，双方仅在首尔某处举行了一场只有家人出席的相见礼和聚餐，并没有举办其他的仪式典礼等。



「SM三大美女」之一的李沇熹今年6月2日结婚，只邀请双方父母和亲朋好友举办简单的仪式。 早在2001年，年仅13岁的李沇熹就凭高颜值斩获SM Best青少年最佳选拔大会「外貌大奖」出道，曾为东方神起、神话、等多位SM歌手拍过MV，今年通过Disney+上线与洪宗玄、文素利、郑允浩合作主演的《较量人生》，新作TVING独幕剧《O'PENing-散步》将於本月23日播出。



2020年以《夫妇的世界》爆红的李学周，去年11月6日与圈外女友举办非公开婚礼，因拍摄电视剧《私生活》结识的圈内好友高庚杓、少女时代徐玄等均到场祝贺。



姜素拉2020年8月结婚，隔年4月15日就顺利产下健康女儿。 姜素拉老公是大她8岁的韩医院师，在多家韩医院担任院长、也有自己的韩医院，据悉外貌俊秀、性格温柔、家境殷实、在业界也十分知名，是不折不扣的绅士暖男院长。



LOCO去年9月宣布结婚，女友是读补习班时认识的同龄朋友，LOCO兵役休假时与她重逢、很快就发展为恋人，交往2年后正式步入婚姻殿堂。 LOCO称女友理解他在舞台之外不安和缺乏自信的模样，「跟她在一起的时间总是很心动」、「很自然就做出相伴余生的约定」，而且很多歌词里提到的「Soy Latte」其实就是暗指女友！



《Superstar K》第二季亚军、美籍韩裔歌手John Park去年4月亲笔信宣布喜讯，透露女友是交往1年的圈外人，一直很支持他、让他了解什么是幸福，并於6月12日举办了非公开婚礼。 John Park今年做客《Radio Star》透露在朋友聚餐时第一次见到女友，对美貌的她一见钟情。



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