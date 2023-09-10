《李瑞鎮的紐約紐約2》T與F極致對決！李瑞鎮&羅PD訪唐人街餐廳，面對超可愛「小兔點心」反應截然不同

《李瑞鎮的紐約紐約2》終於開播，李瑞鎮和羅PD製作組對每件事都意見不一，看他們鬥嘴真的看不膩XD

下飛機前往紐約路上李瑞鎮就開啟吐槽模式，有人說想在紐約邊走邊吃三明治、手臂夾著假裝報紙本地人，李瑞鎮：「本地人幹嘛在路邊吃三明治，又不是無家可歸！現在誰看報紙，都看手機啦！」



聊到去百老匯看音樂劇，李瑞鎮也是立即潑冷水：「像我們這種時差沒調好的人，去那邊100%睡覺！根本沒必要去。 」還提到之前看NBA籃球賽睡著的事，強調當時已經是調時差第5天XD



羅PD一下子說想住住看《德州電鋸殺人狂》那種破舊汽車旅館、一下子說想去中央公園野餐和慢跑，李瑞鎮逐漸懶得理：「自己看著跑去吧。」



紐約第一站選還是第一季就出鏡過的唐人街金豐酒樓（換地址重開），因為李瑞鎮對這家店情有獨鐘、 反復推薦，羅PD甚至懷疑他拿了什麼好處XD其實李瑞鎮是看中物美價廉，一桌人吃飽加上小費也只要190美元！

其中有一盤小兔布丁吸引到羅PD和金作家注意，兩人都被可愛到融化，只有李瑞鎮冷眼：「看起來不好吃啊！」羅PD問李瑞鎮忍心吃嗎，李瑞鎮：「問題不是這個，它就看起來不好吃啊！」



一臉慈愛的羅PD與眼神犀利的李瑞鎮，完美展現出情感型F人和思維型T人的鮮明對比XD



此外，《李瑞鎮的紐約紐約》是2020年tvN綜藝《星期五星期五晚上》其中一個環節的網絡版，時隔3年終於推出第二季，本月8日通過YT「頻道十五夜」公開了EP.1。



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