最強視覺組合來了！《社長偶像超市》集合EXO XIUMIN、MONSTA X亨元、人氣鮮肉演員李新英正式開張
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最強視覺組合來了！《社長偶像超市》集合EXO XIUMIN、MONSTA X亨元、人氣鮮肉演員李新英正式開張

韓劇   2023年9月5日   星期二13:48   Mico  

（封面圖源：TVING《社長偶像超市》海報）

看海報的一瞬間以為是新綜藝，但其實是電視劇啦～！

TVING 的全新韓劇《社長偶像超市》公開了主演們的團體海報，擁有超強視覺效果的全新組合，海報也因為他們的合體而更加閃耀。

《社長偶像超市》講述因意外事故而解散的偶像們挑戰經營超市的青春喜劇。一瞬間夢想、職業、未來全都消失，需要面對現實的男團「雷霆男孩」（Thunder Boys）接手瀕臨倒閉的超市後，展開橫衝直撞重啟人生的故事。
（圖源：TVING《社長偶像超市》海報）

團隊成員有隊長崔浩朗（李新英　飾）、主舞申泰浩（XIUMIN　飾）、Rapper趙伊俊（蔡亨元　飾）、主唱殷英敏（崔元明　飾）、高人氣忙內尹尚宇（李世溫　飾）所組成，除此之外，還有在超市擁有豐富經驗的兼職生吳藝琳（崔正雲　飾）加入他們行列。
（圖源：官方提供各所屬社的演員陣容照）

「製作組表示：《社長偶像超市》講述著五位年輕人在失去夢想必須面對現實的情況下，因為意想不到的機運而開啟了全新的生活，相信可以讓許多觀眾感同身受外，並在年輕演員們充滿熱情和活力的互動中，讓大家擁有耳目一新的全新感受。」

《社長偶像超市》將會在9月15日通過TVING獨家播出。

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