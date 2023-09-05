最強視覺組合來了！《社長偶像超市》集合EXO XIUMIN、MONSTA X亨元、人氣鮮肉演員李新英正式開張

看海報的一瞬間以為是新綜藝，但其實是電視劇啦～！

TVING 的全新韓劇《社長偶像超市》公開了主演們的團體海報，擁有超強視覺效果的全新組合，海報也因為他們的合體而更加閃耀。

《社長偶像超市》講述因意外事故而解散的偶像們挑戰經營超市的青春喜劇。一瞬間夢想、職業、未來全都消失，需要面對現實的男團「雷霆男孩」（Thunder Boys）接手瀕臨倒閉的超市後，展開橫衝直撞重啟人生的故事。



團隊成員有隊長崔浩朗（李新英 飾）、主舞申泰浩（XIUMIN 飾）、Rapper趙伊俊（蔡亨元 飾）、主唱殷英敏（崔元明 飾）、高人氣忙內尹尚宇（李世溫 飾）所組成，除此之外，還有在超市擁有豐富經驗的兼職生吳藝琳（崔正雲 飾）加入他們行列。



「製作組表示：《社長偶像超市》講述著五位年輕人在失去夢想必須面對現實的情況下，因為意想不到的機運而開啟了全新的生活，相信可以讓許多觀眾感同身受外，並在年輕演員們充滿熱情和活力的互動中，讓大家擁有耳目一新的全新感受。」

《社長偶像超市》將會在9月15日通過TVING獨家播出。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞