男神池昌旭回來了！新劇《惡中之惡》劇照公開：他將完美消化「警察」和「黑社會成員」角色

Disney+新劇《惡中之惡》由池昌旭、魏嘏雋（魏河俊）、林世美主演，講述1990年代為了將韓中日跨國毒品交易中心的江南聯合組織一網打盡，警察俊默潛入組織內部展開調查的故事。

今日（5日）公開最新劇照，池昌旭飾演的「朴俊默」是一個具有卓越的判斷能力和執著的警察。他爲了成功而潛入新興犯罪組織「江南聯合」進行搜查，在這個過程中，不僅有準確洞察整個事件流程的洞察力，還有「我會按照我的方式來做」，展現出豐厚的膽量，預計將牢牢抓住觀眾的心。



以僞裝身份「權勝浩」接近「江南聯合」社長「鄭基哲」（魏嘏雋 飾）的「朴俊默」，作為「江南聯合」的一員，為了獲得信任ㄝ將魯莽地投身危險事件中。池昌旭將「權勝浩」這人物看似「朴俊默」的樣子，但將詮釋出完全不同的個性。



此外，還公開朴俊默和鄭基哲第一次見面的劇照。韓東旭導演還提到：「最重要的是他們的關係性，在動作戲的合拍中，比起技術技巧，更希望人物的感情會更加突出。再加上精英警察劉以貞（林世美 飾）是俊默的妻子，她對基哲來說曾是初戀的存在，形成了錯綜複雜的關係，將給觀眾帶來投入感。」



《惡中之惡》由電影《當男人戀愛時》的導演韓東旭執導，將在9月27日於 Disney+上線三集，此後每週三更新兩集，總共有12集。



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