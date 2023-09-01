出道五年动物系男团ONEUS风雨中抵台，自曝公司代表请吃烤肉结帐时傻眼：之后只请「吃到饱」餐厅！

韩国动物系男团ONEUS五位成员XION、抒浩、焕雄、建熙与LEE DO於9月1日刚抵台就率先与媒体们见面，大聊「吃货男团」本色，并对台湾美食以及热情的粉丝们相当期待。





五位成员分别有代表自己的动物，他们觉得这些代表动物是哪一部分与己最接近呢？被称为狗狗的XION，表示可能因为自己爱开玩笑很好聊，就像狗狗很亲人一样。被称为松鼠的抒浩则是觉得可能是自己的外型，以及特别的动作有点像松鼠吧！





看起来是五人中身材最健壮的LEE DO竟然被称为小鸡，他表示自己也不太清楚原因，有可能是因为出道初期自己满常穿上有小鸡图案的上衣，所以被称为小鸡。而建熙也是觉得自己给粉丝的感觉像兔子。而焕雄说自己喜欢老虎也被称为是老虎，不过他发现自己的名字念起来发音好像中文的「浣熊」，所以如果被称为浣熊也不为过。



ONEUS也被称为吃货男团，刚出道的时候食量真的超大。印象中他们在日本的时候，公司代表曾请他们吃烧肉，没想到光他们这一桌结帐时金额高达200万韩元，让代表吓了一大跳，后来都只敢带他们去吃「吃到饱」的餐厅。不过他们也声明随著年纪越来越大，他们也开始自我管理，将食量缩小，代表请客的时候开始露出「价钱比想像中低耶」的表情，於是代表又开始可以常常请他们吃饭了。



ONEUS聊到吃的话题总是眼睛发亮，成员中公认最不挑食的就是焕雄，而一周上6次健身房把自己练得很强壮的LEE DO则是完全不吃叶菜类，抒浩则是想要狂嗑50颗小笼包，但拒绝挑战臭豆腐。建熙原本就是团中的美食达人，尤其是对於火锅酱料相当在行，他也提到台湾一定不能错过火锅，每个地区火锅酱料的组成可能都不太一样，若本次他调出了完美酱料，也一定会在网路上跟大家分享比例食谱。



ONEUS相当感谢所有媒体到场采访，甚至想要一一向大家道谢，可说是相当有礼貌，他们也相当期待能够尽快与台湾粉丝们见面，请大家期待明日他们的舞台演出。



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