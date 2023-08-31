池晟第一幅繪畫作品是愛妻李寶英！送應援餐車、發表迷弟言論，十年「老夫妻」仍在放閃

這是夫妻放閃的新境界啊XD

演員李寶英28日在個人IG PO出三張照片，留言說：「歐巴的第一張作品。」 照片中池晟坐在畫架前拿著毛筆、一臉認真地描畫，臨摹對象不是別人，正是愛妻李寶英的美照~！



第一幅作品就以愛妻為主題，這位炫妻狂魔真的是抓住一切機會放閃啊XD



池晟的筆觸相當細膩，令人難以相信是第一次畫畫，果然飽含了對妻子的愛啊~



此外，李寶英此前接拍TVING原創電視劇《Hide》PO出與同劇演員的合照，池晟也第一時間跑來留言：「為什麼這麼美？ 是IG體質耶？ ！」



6月底池晟又以「寶英』s family」名義為李寶英送上應援餐車，並親自來到劇組合照打卡~根據李寶英PO出的照片，應援內容不僅有豐盛的沙拉和拌菜，還有夏日應景的鮑魚參雞湯，為了愛妻真的不惜血本啦~









池晟和李寶英2004年合作電視劇《最後的舞請與我一起》而結識，2007年開始交往，2013年結婚，目前與有一女一子。夫妻倆約好輪流拍戲和照顧家庭，池晟經常在IG分享恩愛日常，例如全家一起拍人生四格、就連泡個咖啡都要有愛妻的模樣，真的是時時刻刻都要閃XD



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