池晟第一幅绘画作品是爱妻李宝英！送应援餐车、发表迷弟言论，十年「老夫妻」仍在放闪

这是夫妻放闪的新境界啊XD

演员李宝英28日在个人IG PO出三张照片，留言说：「欧巴的第一张作品。」 照片中池晟坐在画架前拿著毛笔、一脸认真地描画，临摹对象不是别人，正是爱妻李宝英的美照~！



第一幅作品就以爱妻为主题，这位炫妻狂魔真的是抓住一切机会放闪啊XD



池晟的笔触相当细腻，令人难以相信是第一次画画，果然饱含了对妻子的爱啊~



此外，李宝英此前接拍TVING原创电视剧《Hide》PO出与同剧演员的合照，池晟也第一时间跑来留言：「为什么这么美？ 是IG体质耶？ ！」



6月底池晟又以「宝英』s family」名义为李宝英送上应援餐车，并亲自来到剧组合照打卡~根据李宝英PO出的照片，应援内容不仅有丰盛的沙拉和拌菜，还有夏日应景的鲍鱼参鸡汤，为了爱妻真的不惜血本啦~









池晟和李宝英2004年合作电视剧《最后的舞请与我一起》而结识，2007年开始交往，2013年结婚，目前与有一女一子。夫妻俩约好轮流拍戏和照顾家庭，池晟经常在IG分享恩爱日常，例如全家一起拍人生四格、就连泡个咖啡都要有爱妻的模样，真的是时时刻刻都要闪XD



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