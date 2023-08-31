南韓偶像團體UP10TION出身的李歡喜、李東烈抵台做公益 9月2日、9月3日連續兩日開唱

出道8年，首次來台的南韓偶像團體UP10TION出身的李歡喜及李東烈，(30日)不畏強烈颱風蘇拉來襲，傍晚抵達台灣為即將於9月2日、3日在台北舉行兩場粉絲演唱會做準備；而來台第一個公開活動也獻給公益，李歡喜與李東烈，特別從韓國帶來了許多的私人小物要捐贈義賣做公益。

記者會上，李歡喜及李東烈也在媒體面前，品嚐台灣小吃小籠包、炒飯、蒸餃、牛肉麵、豆沙包和珍珠奶茶，還迫不及待的想要趕快去逛夜市、看夜景，李歡喜說：台灣夜市很出名，聽說有很多好吃的食物，還有玩的遊戲攤位。李東烈也說，台灣小吃好吃，我們不怕變胖，我們會去運動，運動完再繼續吃下一樣。李歡喜及李東烈提前來台除了為演出進行排練之外，兩人也有計畫要在台小旅行。李歡喜也不忘補充，最希望的是，颱風不會帶來災情，大家都可以很平安，這才是最重要的。



李歡喜及李東烈，自2023年參加節目《BOYS PLANET》，精彩活躍的表現，深受不少粉絲的喜愛。近期也開始2023年首度的亞洲FAN-CON巡迴，而海外首站第一場演出就獻給了台灣，看的出來他們對台灣粉絲的熱愛與期待。李東烈表示：這次舉辦的兩場粉絲演唱會，我們準備了許多的歌曲搭配LIVE BAND的表演形式，要帶給粉絲們一場不同以往的演出型態。粉絲演唱會後，李歡喜、李東烈也將與粉絲們一一擊掌近距離接觸；李東烈說，我想要看清楚每一位粉絲朋友們的臉孔，記住他們的樣子，謝謝他們對我們的支持與愛護。



李歡喜及李東烈，自2023年參加節目《BOYS PLANET》，精彩活躍的表現，深受不少粉絲的喜愛。近期也開始2023年首度的亞洲FAN-CON巡迴，而海外首站第一場演出就獻給了台灣，看的出來他們對台灣粉絲的熱愛與期待。李東烈表示：這次舉辦的兩場粉絲演唱會，我們準備了許多的歌曲搭配LIVE BAND的表演形式，要帶給粉絲們一場不同以往的演出型態。粉絲演唱會後，李歡喜、李東烈也將與粉絲們一一擊掌近距離接觸；李東烈說，我想要看清楚每一位粉絲朋友們的臉孔，記住他們的樣子，謝謝他們對我們的支持與愛護。



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