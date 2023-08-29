「出道前kiss床照流出」RIIZE洪昇瀚缺席今日打歌節目錄製！SM稱「感冒不適」，網提議「趁早退隊」

SM娛樂新男團RIIZE成員洪昇瀚被爆練習生期間與女友接吻床照自拍，未出道已引起爭議。今日音樂綜藝節目NPOP宣布RIIZE洪昇瀚不會參與今天的事前錄製工作，SM娛樂也做出回應。

NPOP製作組今早通過SNS宣佈今日繼續進行第1和第2期節目的事前錄製，但RIIZE洪昇瀚不會參與，希望粉絲們諒解。 隨後SM娛樂對媒體表示洪昇瀚缺席的原因是「感冒引起的狀態不佳」。



很多韓國網友對SM的態度表示難以接受，認為洪昇瀚在公開Rookies身份後還與女友親密自拍、缺乏自覺（*SM去年7月2日公佈昇瀚是Rookies練習生之一，kiss照中的衛衣是去年10月發售），床照畫面令人不適、牽連整個團難以入坑，且猜測SM還是會讓他出道，因而感到無奈。





韓網友評論：「既然還沒正式出道，去掉他更好吧」「成燦和Shotaro太可憐」「照片真的太震撼... 而且是當事人自己拍的，哇哦」「照片構圖和場所都太誇張，令人不快」「如果女友真是未成年的話必須退團，公開Rookies之後仍明目張膽拍那樣的照片，以後也可想而知」「不是單純練習生時期，而是已經參加過SM演唱會、和NCT一起拍過實境節目《Welcome to NCT Universe》」「 SM應該慶幸他是出道前被爆料」「SM百分百會繼續帶著他，超煩」。



此外，NPOP是NAVER和內容製作公司Playlist共同打造的K-POP月度打榜節目，每月第一至第三周的週三進行事前錄製，第四周週一由6組藝人進行現場live直播，並將榜單第一選為「本月NPOP藝人」。

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