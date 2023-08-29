曾是「查无初动量的团体」，VANNER新辑初动破10万！

《PEAK TIME》冠军团体VANNER（泰焕、GON、慧成、成国、泳光）近日发行新专辑《VENI VIDI VICI》，初动（专辑发行一周的销量）成绩出炉斐然。

据经纪公司KLAP消息，VANNER 21日发行的《VENI VIDI VICI》，截至27日销售的一周数量总计破了10.9万，刷新自身销售纪录。从过去网友整理的内容来看，VANNER曾是《PEAK TIME》里「查无初动量的团体」的团体之一，以前在专辑销售统计网站Hanteo排行榜上（Hanteo Chart，俗称「H榜」）完全没有相关数据，透过通路MAKESTAR集资销售也顶多销售千张，而今突破10万，成绩斐然。



▼H榜仅有新专《VENI VIDI VICI》数据纪录



除了上述H榜显示数据，《VENI VIDI VICI》在音乐串流平台itunes全球专辑榜上成绩亦相当亮眼，登上了香港、台湾与菲律宾第一名，巴西第二，义大利第四，可见在这些地区特别具有人气。



VANNER在竞演节目《PEAK TIME》以坚强的实力与敬业态度感动不少观众，收获一大票粉丝，最终不负众望拿下冠军‎，目前回归的成绩显见已非当初辛苦却仍默默无名的「兼职男团」，令人欣慰。



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