金宇彬出席粉絲告別式並發文哀悼！「感謝妳是我的粉絲，我們一定要再見。」滿滿洋蔥引人鼻酸

演員金宇彬出席了離世的粉絲告別式，並在SNS上放上了搭機在空中以及故人曾寄給他的信件照，更寫下了追憶的心情，與粉絲約定「一定要再見」，該粉絲的妹妹也在下面留言回應，引人鼻酸。

金宇彬在文中寫著：「明亮開朗的智媛啊，長久以來妳走來的路途，我為了最後的道別去了一趟，才知道原來這趟路是這麼遙遠又辛苦……不久之前還笑著向我問候的妳，腦海中湧上那張臉龐，令人真的非常心痛。智媛啊，別把這想成是分離，在那個地方只有令你笑的事情，健康又幸福的度過每一天，直到我們再次相見的日子，再一起拍下許多照片，多聊聊沒能說完的話吧。妳非常期待的眾多新作品，我也會思念著智媛，而更加努力地做好，看清楚吧，因為妳是我的粉絲，讓我覺得感謝又感謝，我們一定要再次見面。」



金宇彬文中滿滿洋蔥，真心對離世的粉絲送上最後的道別，也配上了一張藍天的照片以及這位粉絲生前寄給他的信件，格外令人鼻酸。金宇彬除了送上了告別花圈外，更是親自到告別式現場落淚悼念。而這位粉絲智媛的妹妹智秀也在底下留言回應，表示金宇彬親自到場以及送上花圈，為逝者家人帶來非常大的力量，姊姊在最後一程能夠見到每天都愛著的金宇彬演員，認為姊姊能夠沒有遺憾地離開。表達出對金宇彬的無限感謝。



金宇彬接下來將以Netflix的電影《武道室武官》與觀眾們見面。

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