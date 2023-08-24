《殘酷的實習生》阿珠媽「羅美蘭」重返職場做INTERN，道盡職場家庭壓力 引發女性共鳴！

羅美蘭脫節職場婦女浴火重生，一起感受「媽」的多重演技！

由《致忘了詩的你》導演韓尚才和《心靈的聲音》編劇朴妍京合力打造，「青龍獎影后」羅美蘭與「中女天花板」嚴志媛聯合主演的全新職場喜劇《殘酷的練習生》逢星期五深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。



▼《殘酷的實習生》預告│羅美蘭40多歲做實習生 嚴志媛要她逼走女同事│Viu韓劇線上看



脫節職場婦女浴火重生

韓劇《殘酷的實習生》講述曾在職場上叱咤風雲的超級女強人高海羅（羅美蘭飾）在七年前全面引退後，從此專心打理家事育兒；為了找回原本的角色和位置，她不惜由最低級的實習生做起，並吸收了舊同事崔智媛（嚴志媛飾）殘酷的建議後，決心排除萬難、重奪自己的人生！



劇中「高海羅」訴說了中年女性陷入家庭、工作與自我的掙扎，羅美蘭對此深表敬佩：「任何人都經歷過事業中斷，要重新開始需要無比的勇氣！海羅本來是個對自己工作充滿熱情的人，她不想只從事妻子或母親的職位，相信這部作品定必為職場女性帶來很大的共鳴與溫暖！」《殘酷的實習生》也是羅美蘭和嚴志媛兩大實力演員時隔九年再度合作，她們將在新劇為不同類型的職場女性發聲！



感受「媽」的多重演技

作為韓國人所共知的「國民媽媽」，羅美蘭百變又紮實的演技早已深入民心，想一次過細味這位阿珠媽的過人魅力，香港觀眾可以到「黃Viu」收看《殘酷的練習生》、以及由她主演的《內科朴院長》。



亦可一併緊貼Viu Original原創愛情韓劇《無用的謊言》、《戀人》、《等待了很久》、《優雅的帝國》、《純情拳擊手》和《陌生人》的最新進度。

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞