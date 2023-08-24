安孝燮、全余贇、姜勳主演「韓版《想見你》」《走進你的時間》最新預告！依舊是熟悉的下雨天、錄音帶和日記本

「韓版《想見你》」《走進你的時間》由安孝燮、全余贇（全汝彬）和姜勳主演。

近日陸續公開海報、預告和劇照等，公開的最新海報中，在2023年和1998年之間表現出變化感情的三人和「拯救你的唯一過去」的台詞讓人好奇除了羅曼史之外，還有更多體裁的三人的敘事。三人的樣子被記錄在那個時期錄音帶的封面，可以感受到作品所蘊含的回憶之情。



某天，在播放快遞到達的可疑錄音帶的瞬間，俊熙（全余贇 主）以1998年的珉周甦醒過來，眼前有與死去的延准（安孝燮 飾）長得一模一樣的時憲。俊熙遇到遇見和男朋友相貌相同的時憲、對珉周感到心動的時憲，還有單戀珉周的仁圭（姜勳 飾）之間青澀的青春三角羅曼史正式開始。但是...隨著持續的時間旅行和1998年寫有「他就是具延准」的日記本、神秘場面的公開，讓人對其他時間段之間發生的事情充滿好奇。



金鎮元導演表示：「為了讓觀眾更自然地跟隨時間穿梭的人物的感情線，在自然連接時間和時間之間的鏡頭連接或碰撞等方面費了很多心思。穿梭於各種時間段和感情的演員們的演技雖然根據角色有所差別，同時也成為將整體畫面順利連接起來的亮點，通過演員們的熱演完成作品。」



《走進你的時間》由《只是相愛的關係》、《我的王國》的金鎮元導演與《Baby Sitter》的崔孝妃編劇合作打造，確定在9月8日在 Netflix 上線。

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